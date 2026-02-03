Albina Grčić o novom poglavlju svog života: ''Kad sam u molitvi, meni je svaki dan dobar''

Albina Grčić na snimanju videospota za novu duhovnu pjesmu, otkrila je kako danas gleda na vjeru, glazbu i vlastiti put. Našem Hrvoju Kroli za IN magazin govorila je o unutarnjem miru, stvaranju, potpori najbližih i projektima koji dolaze.

Od pop princeze do duhovne princeze. Albina Grčić danas ne traži reflektore, traži smisao. Nova pjesma u suradnji s VIS Veritasom donijela joj je upravo ono što je, kaže, dugo tražila - mir i potvrdu da je na pravom putu.



''Ova pjesma je stvarno nešto posebno i nadam se da će ljudi to prepoznati. Mislim da će ljudi na prvi takt osjetiti tu prisutnost Duha Svetoga. Jer stvarno ta pjesma uistinu u vama nešto zapali'', govori Albina.

In Magazin: Albina - 1 Foto: In Magazin

''Pjesma se zove ''Bolji plan'' autora Kristijana Jakšića. Posebna pjesma i na neki način daje nešto novo i neku svježinu u odnosu na zadnjih nekoliko pjesama, ako ništa drugačija je i posebna'', govori Antonio Grkeš, voditelj i osnivač VIS Veritas aeterna.



Iako nije autorica, Albina priznaje – pjesmu je prisvojila. Jer se u njoj prepoznala. Ali najavljuje kako bi se i ona uskoro mogla okušati u autorskim duhovnim pjesmama.



''Na prvo slušanje probudila je nešto baš snažno u meni. I nekako je sve u posljednje vrijeme u toj simbolici i moja molitva, molim se baš Duhu Svetom. Drago mi je da sam okružena ljudima s kojim rastem i da su svi oni radili na ovom projektu''.



Danas ne žuri s pjesmama. Ne planira strategije. Osluškuje. I vjeruje da je sve dio većeg plana.

In Magazin: Albina - 2 Foto: In Magazin

''Radim to prvenstveno jer smatram da mogu biti sredstvo nekog većeg plana, nekog boljeg plana. Sigurno da će biti toga i ja se nadam da ću u tom odnosu dobiti još više darova i da ću moći raditi s tim darovima da ću ih moći prenijeti na ljude''.



Njezin put vjere ne temelji se na razočaranju u životu, nego na zahvalnosti.



''Ja moram priznati, meni nekako dano na znanje, dana mi je ta spoznaja i jako sam zahvalna na tome. Neki ljudi cijeli život traže i ne pronađu. Ja sam shvatila da sam ganjala Boga i drago mi je da mi se on očitovao i da sam u ovoj fazi života to uspjela pronaći. I mijenjat sebe, mijenjat na neki način ljude oko sebe, perspektivu i način života''.



Pop princeza ili duhovna princeza? Albina kaže – to je ista osoba.



''To sam sve ja i to je dio mene i mojeg života i dio mog rasta. I nekako ja na to gledam i nije da ja pokušavam izbrisat sebe od prije. Ja se rado prisjetim nastupa i na Eurosongu, sve je to dio moga života, to je bio prekrasan period. Ali to je bio period traženja, u kojem nisam znala što tražim, ali evo našla sam''.

In Magazin: Albina - 3 Foto: In Magazin

Promjene se ne vide samo iznutra. Albina je nedavno iznenadila i vizualno, plava kosa, koja joj je godinama bila zaštitni znak, zamijenjena je novim imidžem.



''Nije mi Bog rekao da promijenim kosu, haha odnosno boju kose ali eto, tako mi je došlo malo da osvježim. Plava je nekako moja boja i to je boja u kojoj se najviše vidim, malo za promjenu, zašto ne. A onda me moj frizer Ante ohrabrio i rekao neće to bit ništa teško vratit ćemo se mi u plavo kad dođe do toga, briga te mlada si možeš šta oćeš''.



Uz glazbu, Albina razvija i druge projekte. Ideja o vlastitom brendu majica nastala je spontano, ne iz trenda.



''Ilustracije kao nekakva grafika koju sam kombinirala sa citatima koje sam ja pisala, odnosno citati iz mojih pjesama tako da je to nekako polu autorska kombinacija''.



Iako će mnogi reći da je siječanj najdepresivniji mjesec, za Albinu, s Bogom, nema loših dana. Samo nove životne lekcije.



''Meni više nema bolji ili lošiji dan, bolje razdoblje ili gore u godini. Kad sam u molitvi i kad sam u odnosu s Bogom, meni je svaki dan dobar. Tako da možda neki poticaj onima koji se traže i ne mogu vidjeti ništa pozitivno u životu da daju priliku''.



A ljubav? O nogometašu Marku govori tiho, ali s osmijehom. Jer potpora, kaže, dolazi sa svih strana.



''Apsolutno svi ljudi koji me okružuju su mi podrška. I sve što radim, čuvaju mi leđa i tu su za mene. Vidim da sam neke ljude u obitelji uspjela i na njih utjecati, prenijeti im tu neku radost. Drago mi je da imam njihovu podršku i da su dio ovog mog puta, jer to je najbitnije''.



I dok njezina glazba danas nosi drugačiju poruku, jedno je sigurno, Albina je pronašla mir. A kad mir dođe, kažu, sve ostalo polako sjedne na svoje mjesto. Pjesme, planovi, ali i život.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.