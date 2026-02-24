Tko su najpoželjniji Hrvati?! Moglo bi vas iznenaditi tko se popeo na listu najšarmantnijih solo frajera!

A sada ćemo baciti oko na listu najpoželjnijih domaćih frajera. Djevojke je glasom i šarmom zaludio Jakov Jozinović. Filip Glavaš i njegov brk i dalje se vrzmaju po snovima ljubiteljica rukometa, a na listu su se popeli i jedan glumac, maneken i Hrvat koji drži jedan neobičan svjetski rekord. Važan preduvjet za našu listu je da gospoda još nisu izgovorila sudbonosno DA. Kako bi se reklo, još su na tržištu. Dame, vežite se, polijećemo!

Jakov Jozinović glazbom puni dvorane diljem regije, a srca nježnijeg spola nekom posebnom toplinom. Gotovo je preko noći postao jedan od najpoželjnijih Hrvata, a njegovo je srce širom otvoreno za novo ljubavno poglavlje.



''Bilo bi lijepo da sam recimo imao curu koja bi me došla pogledat u prvom redu, ali ne ove godine. Ali bit će, naravno, dat će Bog'', govori Jakov Jozinović.

In Magazin: Najpoželjniji Hrvati Foto: In Magazin

Pomalo sramežljiv Filip Glavaš teško se nosi s obožavateljicama i komplimentima kojim ga obasipaju. S ovim inženjerom strojarstva i brodogradnje možete razgovarati i na francuskom, jeziku ljubavi.



''A ne toliko.. Francuski trenutno tek učim - Je parle un peu''.

Filip Glavaš, rukometaš Foto: In Magazin

Boris Vidović možda nije Hrvat, no koga briga za putovnicu i rodni list kad vrućim pijeskom prošeće ovaj model. Dame, vežite se - Borisa i njegove tetovaže uskoro ćemo gledati u napetim Survivor borbama na Novoj TV.



''Vjerojatno me znate iz Love Islanda, tamo sam bio u emocionalnom mood-u, ali sad idem u fight mood'', govori Boris.

In Magazin: Najpoželjniji Hrvati Foto: In Magazin

Kinohit ''Svadba'' obara rekorde gledanosti, pa su dame bacile oko i na talentiranog glumca Roka Sikavicu. Mladi Splićanin otkrio nam je kako će izgledati njegova svadba, kad mu srce osvoji ona prava.



''Ne volim ove tradicionalne svadbe. Kad bi radio svadbu, to bi bilo vjerojatno za mlade, negdje dobar tulum sa nekim dobrom spizom i za malo ljudi'', otkrio nam je Roko.

Ovaj Hrvat drži jedan neobičan rekord. Riječanin Vitomir Maričić aktualni je svjetski rekorder u statičnom zadržavanju daha od 29 minuta i 3 sekunde. Dodajte tijelo Apolona i računica je jasna - Aquamen zaista postoji.



''Meni recimo u normalnom zraku, kad zadržavam dah na natjecanju, moje najbolje vrijeme je 10'08'', što je isto dosta, ali onda držim zrak, a kad držim kisik, držim 5 puta više kisika u plućima. U zraku imamo 20ak posto kisika, a kad uzmem i udahnem čisti, ond imamo 100% kisika'', otkrio nam je Vitomir Maričić jednom prilikom.



Na Dori je osvojio peto mjesto, ali i srca dama koje padaju na umjetničke duše. Devin Juraj pravi je mistični romantik.



''Od malena sam uvijek bio malo mračniji u svemu što gledam i kako doživljavam svijet i onda sam si uvijek dozvoljavao da svoju umjetnost uvijek preslikam ili u što groteskniji oblik ili u što ljepši oblik'', govori Devin.

In Magazin: Najpoželjniji Hrvati Foto: In Magazin

S liste najpoželjnijih se ne skidaju ni brojni sportaši s medaljom oko vrata. Plivač Nikola Miljenić, nogometaš Joško Gvardiol, a tu je i rukometaš Dominik Kuzmanović.



''Prekrasno se osjećam, ovoliko ljudi nisam mogao ni zamišljati i hvala svima što su došli'', govori Dominik Kuzmanović.

Medaljama oko vrata, ali i titulom najšarmantnijeg tekvandoista, ovjenčao se i Splićanin Toni Kanaet. Teško je odlučiti hipnotizira li više njegov osmijeh ili oči.

Kojem biste Hrvatu dodijelile titulu najpoželjnijeg, drame dame, tu tešku odluku donesite same.

