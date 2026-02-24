Američka voditeljica kroz suze uputila vapaj za nestalom majkom, obitelj nudi nagradu za informacije

Savannah Guthrie ponovno se obratila javnosti i kroz suze uputila vapaj za svojom nestalom majkom Nancy Guthrie. Obitelj je pritom ponudila nagradu za informaciju koja bi mogla dovesti do njezina pronalaska.

Američka televizijska zvijezda Savannah Guthrie prolazi kroz najteže razdoblje svog života. Poznata voditeljica na Instagramu je objavila potresan video u kojem je, vidno slomljena i sa suzama u očima, uputila javni vapaj za svojom 84-godišnjom majkom Nancy Guthrie, koja je nestala prije 24 dana.

Policija sumnja da je Nancy oteta iz svog doma u Tucsonu u Arizoni te da je riječ o ciljanoj otmici. Svaki novi dan bez ikakvih odgovora za obitelj znači novu agoniju, a Savannah nije mogla sakriti koliko ih ova situacija razara.

''Prošlo je 24 dana otkada je mama oteta. Svaki sat, minuta, sekunda i svaka duga noć za našu obitelj je prava agonija od tada. Brinemo se za nju, bojimo se za nju i jako nam nedostaje. Znamo da se milijuni ljudi mole za njezin povratak i jako smo zahvalni na tome. I dalje vjerujemo u čudo, i dalje vjerujemo da se može vratiti kući – nadamo se protiv svake nade'', poručila je kroz suze.

Savannah nije skrivala ni najteže misli koje joj prolaze kroz glavu.

''Također znamo da je možda izgubljena, da možda više nije s nama, da je možda već otišla Gospodinu kojeg voli. I ako je tako onda ćemo to prihvatiti, ali moramo znati gdje je ona'', rekla je slomljenim glasom.

U emotivnom obraćanju otkrila je i da obitelj nudi nagradu od milijun dolara za bilo kakvu informaciju koja bi mogla dovesti do povratka njezine majke. Istodobno je javno zatražila dokaz da je Nancy živa, nadajući se da će se pojaviti trag koji će im vratiti barem tračak mira.

''Netko zna nešto što bi ju moglo vratiti kući i preklinjemo vas za bilo kakvu informaciju. Budi naše svijetlo u ovoj tami'', poručila je.

U istom potresnom videu Savannah je otkrila i da će obitelj donirati 500.000 dolara Nacionalnom centru za nestalu i iskorištavanu djecu. Naglasila je kako ne žele da njihova bol ostane samo njihova, već da pažnja koju je ovaj slučaj izazvao pomogne i drugim obiteljima koje prolaze kroz istu noćnu moru.

''Nadamo se da će pažnja koja je posvećena našoj mami i našoj obitelji biti proširena na sve obitelji poput naše'', rekla je, nadajući se da će solidarnost i zajedništvo donijeti barem tračak svjetla u njihovoj teškoj borbi.

