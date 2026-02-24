Zimske fotke Momčila Otaševića privukle pažnju njegovih pratitelja, pozirao je s mladom ženom

Momčilo Otašević na Instagramu je podijelio fotografije sa zimovanja i pokazao kako uživa u snježnoj idili. Uz njega je pozirala mlada žena koja je pobudila interes njegovih pratitelja.

Glumac Momčilo Otašević, kojeg gledamo u našim ''Kumovima'', na Instagramu je podijelio fotografije sa zimovanja i pokazao kako je uživao u snježnoj idili. Objavio je nekoliko prizora sa skijanja, a u prvom planu našla se mlada žena s kojom je pozirao.

Naime, na fotografijama su oboje u skijaškoj opremi, s kacigama i zaštitnim naočalama, dok se iza njih prostiru impresivni planinski vrhovi prekriveni snijegom. Sunčano vrijeme i savršeno uređene staze dodatno su naglasili pravu zimsku razglednicu, a njihovi osmijesi otkrivaju koliko su uživali.

Neki su se u komentarima zapitali tko je ljepotica koja glumcu pravi društvo na snijegu, no riječ je o njegovoj sestri Sanji. Brat i sestra pozirali su zagrljeni i vidno dobro raspoloženi, a njihova bliskost nije prošla nezapaženo.

Momčilo Otašević i sestra Sanja Foto: Instagram

Momčilo Otašević i sestra Sanja Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Američka voditeljica kroz suze uputila vapaj za nestalom majkom, obitelj nudi nagradu za informacije

Glumac je nekoliko puta pokazao sestru, a ne skriva koliko su bliski.

Momčilo Otašević i sestra Sanja Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Preminula 25-godišnja influencerica, zadesila ju je iznenadna bolest: ''Još prošli tjedan...''

"Na Sanju sam posebno slab. Uvijek dobije od mene što hoće. I tata je uvijek imao poseban odnos s njom. Htio ne htio, prirodno je da si blaži prema ženskom djetetu. Nadaš se nekako da će sutra kraj sebe imati nekog isto tako dobrog i blagog, tko će joj pružiti pažnju i podršku, dok sina čeličiš", rekao je Momčilo jednom prilikom.

Sestru je često spominjao u intervjuima pa je poznato i da je živjela u Milanu, gdje je studirala, a i on je umalo završio u Italiji jer je u Rimu upisao arhitekturu, no ipak se odlučio studirati na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju.

Galerija 27 27 27 27 27

Momčilo Otašević - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Zanimljivosti Svirali su na ulici, a onda osvojili svijet: Gdje su danas članovi Måneskina?

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Zanimljivosti Grubnić raskošno obilježio poseban dan svog najvjernijeg prijatelja, pratitelji primijetili i prinovu!

Pogledaji ovo Preporuke Jeste li gledali seriju koja je Gorana Višnjića lansirala među svjetske zvijezde i promijenila standard produkcije?