Otkriveno tko je nova djevojka Igora Kojića, njen izgled privukao je svu pozornost

Nakon turbulentnog ljubavnog razdoblja i razvoda, koji je punio medijske stupce, Igor Kojić ponovno je pronašao sreću – i ovoga puta svoju ljubav više ne skriva od javnosti.

Sin Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, nakon razvoda ponovo blista od sreće, a svoju novu ljubav više ne skriva od očiju javnosti. Igor uživa kraj atraktivne brinete Nikoline, koja je sada na Instagramu podijelila njihovu zajedničku fotografiju i tako dodatno podigla interes javnosti.

Na objavljenoj fotografiji Igor i Nikolina nasmijani poziraju u restoranu, pripijeni jedno uz drugo i držeći se za ruke. Zaljubljeni par nije skidao osmijeh s lica, a romantičnu atmosferu dodatno je naglasila romantična pjesma Petra Graše ''Jel' ti reka ko''. Fotografiju pogledajte OVDJE.

Iako su u početku svoju vezu držali podalje od javnosti, čini se da su sada odlučili više ne kriti emocije. Sve češće se zajedno pojavljuju na javnim događajima, a nedavno su bili i na ručku s prijateljima, Snežanom i Milanom Borjanom, što su također podijelili na društvenim mrežama.

Igorov otac, Dragan Kojić Keba, nedavno je javno govorio o novoj izabranici svog sina i nije skrivao simpatije.

''Lijepa je djevojka, iskreno da kažem. Hoće li biti snaha, Igor odlučuje o tome, ali mi se stvarno sviđa kao osoba, kompletno i izvana i iznutra. Do Igora je, ne bih se miješao. Nikada se nisam miješao u njegove izbore. Ako bude to što si rekla (snaha), to će biti njegov treći brak. Pa što je problem? Što se njegove prošlosti tiče, uvijek sam pričao da neću o tome. Nemam nijednu lošu riječ za bivše snahe. Nema razloga. Njegov izbor iz srca je i moj izbor. Misli dobro. Nemoj i ne boj se'', poručio je Keba.

Čini se da je Igor pronašao novu sreću, a sudeći prema osmijesima i zajedničkim trenucima koje dijele, ljubav s Nikolinom svakim danom postaje sve ozbiljnija.

Mnogi komentiraju kako je i Nikolina jako slična Kojićevim bivšim partnericama, Severini i Sofiji Dacić, od koje se Igor razveo tek prije nekoliko mjeseci. Više čitajte OVDJE.

