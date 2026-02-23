Boris Rogoznica podijelio nježne trenutke s tajanstvenom brinetom, bili su u Veneciji

Boris Rogoznica podijelio je niz fotki iz romantične Venecije, no među brojnim prizorima najviše su pozornosti privukli oni na kojima pozira s misterioznom brinetom.

Boris Rogoznica na društvenim je mrežama podijelio niz fotografija s putovanja u Veneciju, no među brojnim prizorima čarobnih kanala, gondola i romantičnih ulica – posebne fotke privukle su pozornost.

Naime, među fotografijama našle su se i one na kojima pjevač pozira u zagrljaju atraktivne brinete. Dok mu ona nježno ljubi obraz, Boris ne skriva osmijeh, a njihova bliskost mnogima je odmah zapela za oko.

''Dragi moji, šaljem vam jedan nježan nedjeljni hug iz Venecije'', napisao je, a u drugoj objavio otkrio da je predivan vikend iza njih.

Glazbenik nije otkrio identitet dame, a komentari su se ispod objave nizali jedan ispod drugoga.

''Predivna djevojka! Nek' je sretno uvijek i zauvijek'', ''Bravo'', ''Super'', ''Divna Italija, divni vi'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, to nije prvi put da je objavio prizore s misterioznom djevojkom, a više o tome pisali smo OVDJE.

