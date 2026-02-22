Prvi izlazak Kate i Williama nakon turbulentnih dana, evo gdje su se pojavili!

Kate Middleton i princ William prvi su se put zajedno pojavili u javnosti na dodjeli nagrada BAFTA nakon uhićenja Andrewa, šaljući poruku stabilnosti i kontinuiteta usred krize koja potresa monarhiju.

Princ William i Kate Middleton pojavili su se na dodjeli nagrada BAFTA u londonskom Royal Festival Hallu, samo nekoliko dana nakon uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, u potezu koji mnogi tumače kao jasnu poruku stabilnosti usred najveće krize koja posljednjih godina potresa britansku monarhiju.

Riječ je o njihovom prvom zajedničkom javnom pojavljivanju otkako je Williamov stric uhićen pod sumnjom na zloupotrebu javnih dužnosti. Unatoč napetoj atmosferi i sve glasnijim pozivima da kralj Charles otkrije koliko je znao o navodnim nepravilnostima prije uhićenja, princ i princeza od Walesa djelovali su smireno i nasmijano.

Galerija 11 11 11 11 11

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Catherine je zablistala u elegantnoj Guccijevoj haljini koju je već nosila 2019. godine, kombiniranoj s bordo remenom, dok je William uskladio odijelo u sličnim tonovima. Par je na crvenom tepihu djelovao opušteno, razgovarao s uzvanicima i rado pozirao fotografima.

Princ William i Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Oglasila se djevojka zvijezde "Uvoda u anatomiju", dirljivim fotkama se oprostila od njega

Tijekom večeri osvrnuli su se i na nominirane filmove, a posebnu pažnju privukao je naslov "Hamnet", za kojeg je Kate priznala da je film gledala večer prije i da ju je duboko dirnuo.

Njihovo pojavljivanje dolazi nakon što je kralj Charles izdao bez presedana brzu izjavu, naglasivši da zakon mora učiniti svoje, obećavši punu suradnju s policijom. Iako se William i Kate nisu izravno očitovali o slučaju, par je prije Andrewovog uhićenja jasno stao uz žrtve Jeffreyja Epsteina.

Kate Middleton i Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 3 Foto: Profimedia

Kao budući kralj i kraljica, upravo su oni sada u fokusu javnosti, a analitičari ističu da će na njihovim ramenima ležati zadatak obnove povjerenja u monarhiju. Pojavljivanje na prestižnoj filmskoj večeri tako je poslužilo kao signal kontinuiteta – kraljevske dužnosti se nastavljaju, unatoč turbulentnim danima za obitelj.

I dok je ovo prvo Williamovo pojavljivanje od uhićenja njegovog strica, Kate se u subotu pojavila na ragbijaškoj utakmici. Više pročitajte OVDJE.

Svoje javno pojavljivanje imao je i Williamov brat Harry, a što je rekao, pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja i Šime oduševljeni Gradom svjetlosti, nisu htjeli propustiti ni najveću atrakciju!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Majčina ovisnost obilježila joj je djetinjstvo, a život teret prezimena

Pogledaji ovo Celebrity Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom

Pogledaji ovo Celebrity Još malo do prinove: Lana Jurčević otkrila trudnički detalj s kojim će se mnoge poistovjetiti