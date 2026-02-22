Ocu Meghan Markle stanje se popravlja nakon amputacije, slijedi zahtjevna rehabilitacija

Otac Meghan Markle oporavlja se od amputacije noge nakon opasnog krvnog ugruška te se priprema za ugradnju proteze, dok obitelj apelira na vojvotkinju da mu pruži podršku.

Thomas Markle stariji, otac Meghan Markle, prolazi kroz iznimno teško zdravstveno razdoblje nakon što mu je krajem prošle godine zbog opasnog krvnog ugruška amputiran dio noge.

Osamdesetjednogodišnji bivši direktor rasvjete u Hollywoodu hitno je operiran u prosincu, a liječnici su mu tijekom trosatnog zahvata morali amputirati nogu ispod koljena kako bi mu spasili život.

Galerija 26 26 26 26 26

Thomas Markle Foto: Profimedia

Thomas i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Prema riječima njegova sina Thomasa Marklea ml., oporavak je u tijeku, a uskoro slijedi i prilagodba proteze.

"Uskoro ćemo mu morati prilagoditi protezu i ponovno ga podići na noge. To je cilj i prioritet", poručio je u prijenosu uživo, dodajući kako je pred njihovim ocem dug put rehabilitacije.

Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Thomas Markle (Foto: Profimedia) Foto: profimedia

Meghan Markle i princ Harry - 4 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Planinski bijeg domaće ljepotice! Lana Radeljak javila se iz bajkovitog ambijenta

Markle st. posljednjih mjeseci živi na Filipinima, nakon što je ranije živio u Meksiku, a s kćeri Meghan u lošim je odnosima još od njezina vjenčanja s princem Harryjem 2018. godine. Njihov odnos narušen je nakon što je Thomas nekoliko dana prije kraljevskog vjenčanja inscenirao fotografije s paparazzima, što je izazvalo veliki medijski skandal. Zbog zdravstvenih problema tada nije prisustvovao ceremoniji u kapeli svetog Juraja, pa je Meghan do oltara dijelom dopratio tadašnji princ Charles.

Princ Harry i Meghan Markle Foto: Afp

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

U međuvremenu, njegovo zdravstveno stanje dodatno se pogoršalo – 2022. godine pretrpio je težak moždani udar, nakon kojeg je izgubio sposobnost govora, no djelomično ju je povratio zahvaljujući terapiji. Nikada nije upoznao svog zeta princa Harryja niti unuke Archieja i Lilibet, iako je u više navrata poručio kako mu je velika želja prije smrti upoznati ih.

Thomas i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Thomas Markle st. i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Meghan je kontaktirala svog oca poslavši mu pismo putem američkog veleposlanstva, nakon što je sve saznala iz medija. Njezin brat javno ju je kritizirao zbog, kako tvrdi, nedostatka podrške i pomoći oko medicinskih troškova te je apelirao da mu u ovom teškom razdoblju pokaže suosjećanje.

Kako je izgledao njihov odnos ranije, pročitajte OVDJE.

U rujnu prošle godine Filipine je pogodio potres, nakon čega su mediji počeli pisati da je među stradalima i Markle. Kako se on ogradio, pročitajte OVDJE.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Dok traje kraljevska drama, Kate Middleton je viđena na važnom događaju

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Nekad i sad Majčina ovisnost obilježila joj je djetinjstvo, a život teret prezimena

Pogledaji ovo Celebrity Još malo do prinove: Lana Jurčević otkrila trudnički detalj s kojim će se mnoge poistovjetiti

Pogledaji ovo Celebrity Romantični trenuci u Veroni: Blanka Mateša podijelila nježne fotografije sa suprugom