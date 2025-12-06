Sve doznala preko vijesti? Zna se je li Meghan zbog teške bolesti kontaktirala oca nakon 5 godina

Teška bolest Thomasa Marklea potaknula je Meghan Markle da nakon dugog razdvajanja ponovno posegne za kontaktom sa svojim ocem.

Meghan Markle stupila je u kontakt sa svojim ocem Thomasom Markleom nakon što je bio prisiljen na životno važnu operaciju amputacije noge.

Glasnogovornik vojvotkinje od Sussexa prethodno je odbio komentirati navode da je Meghanin otac bolestan. No, u ažuriranoj izjavi rekli su: ''Mogu potvrditi da je Meghan stupila u kontakt sa svojim ocem'', prenosi Daily Mail.

Nisu objavljeni nikakvi dodatni detalji, uključujući i to je li Meghanin pokušaj bio uspješan.

Thomas i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Smatra se da je vojvotkinja od Sussexa za zdravstvene probleme svog oca saznala tek čitajući o tome u vijestima.

Potom je, prema pisanju lista The Times, zatražila od svojih suradnika da provjere te tvrdnje.

Pogledaji ovo Celebrity Koliko su već narasli! Kate i William s djecom prisustvovali blagdanskoj misi

Meghan je u zategnutim odnosima sa svojim ocem od svog vjenčanja s princom Harryjem 2018. godine, nakon što je uhvaćen kako inscenira paparazzi fotografije uoči velikog dana.

Kasnije je pretrpio dva srčana udara i rekao da je njegova kći bila bijesna na njega.

Pogledaji ovo Nekad i sad Tko je glumica koja se pridružila napetoj sceni u ''U dobru i zlu''? Mnogi je se sjećaju iz hit-serije Nove TV

Markle je ovih dana hitno operiran nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju, zbog čega je stopalo najprije poplavjelo, a zatim pocrnjelo. Liječnici u Cebu Cityju na Filipinima, gdje se preselio početkom godine tražeći mirniji život, odmah su ga odveli na operaciju.

Meghan Markle s ocem Foto: Profimedia

"Nije bilo druge opcije. Rekli su mi da se noga mora ukloniti i da je riječ o pitanju života ili smrti", ispričao je brat odbjegle članice kraljevske obitelji, Thomas mlađi.

Markle će morati na još jedan zahvat kako bi mu se uklonio krvni ugrušak u lijevom bedru, a njegov sin tvrdi kako su liječnici i dalje zabrinuti za njegovo stanje.

"Jedan od liječnika rekao je da su sljedeća dva do tri dana kritična. Noga mu je amputirana ispod koljena. Bojali su se da će se razviti infekcija – sepsa ili gangrena. Tkivo je već bilo crno i odumiralo. Nije bilo ponuđene alternative", otkrio je Thomas ml. "Bilo je: "Moramo operirati odmah i ukloniti nogu ili bi mogao umrijeti. Radilo se o životno ugrožavajućoj situaciji."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Hit-video! Trump zaplesao na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo, ovo morate vidjeti

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Seve u minjaku i korzetu pozirala u prehladnom Zagrebu: ''Ti goriš, to je sigurno!''

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Osječanka koja je doživjela svjetsku slavu operirala tumor: ''Neko ću vrijeme morati usporiti...''