Ocu Meghan Markle amputirana noga, liječnici se i dalje bore za njegov život

Thomas Markle, otac Meghan Markle, prošao je kroz tešku operaciju nakon što su mu liječnici morali amputirati lijevu nogu ispod koljena. Vijest je potvrdio njegov sin Thomas ml., koji je ujedno i njegov primarni skrbnik.

Kako piše Daily Mail, Markle je hitno operiran nakon što je krvni ugrušak prekinuo cirkulaciju, zbog čega je stopalo najprije poplavjelo, a zatim pocrnjelo. Liječnici u Cebu Cityju na Filipinima, gdje se preselio početkom godine tražeći mirniji život, odmah su ga odveli na operaciju.

Thomas i Meghan Markle - 5 Foto: Profimedia

Thomas i Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

"Nije bilo druge opcije. Rekli su mi da se noga mora ukloniti i da je riječ o pitanju života ili smrti", ispričao je brat odbjegle članice kraljevske obitelji.

Markle će morati na još jedan zahvat kako bi mu se uklonio krvni ugrušak u lijevom bedru, a njegov sin tvrdi kako su liječnici i dalje zabrinuti za njegovo stanje.

Kuhana voda Meghan Markle - 2 Foto: Instagram Screenshot

Meghan i Harry s djecom Foto: Meghan Markle/Instagram

"Jedan od liječnika rekao je da su sljedeća dva do tri dana kritična. Noga mu je amputirana ispod koljena. Bojali su se da će se razviti infekcija – sepsa ili gangrena. Tkivo je već bilo crno i odumiralo. Nije bilo ponuđene alternative", otkrio je Thomas ml. "Bilo je: "Moramo operirati odmah i ukloniti nogu ili bi mogao umrijeti. Radilo se o životno ugrožavajućoj situaciji."

Thomas i Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Unatoč tome što su u prošlosti bili izrazito povezani, Thomas i Meghan Markle su se otuđili nedugo prije njezinog vjenčanja, kada je pokušao iscenirati slikanje paparazza, nakon čega je doživio dva srčana udara. Bivši direktor rasvjete na setovima televizijskih serija iz tog razloga nije bio na njezinom vjenčanju 2018. godine te nije imao priliku upoznati svoje unuke Archieja i Lilibet.

Thomas i Meghan Markle - 6 Foto: Profimedia

Princ Harry i Meghan Markle - 1 Foto: Afp

"Moja jedina želja prije nego što umrem jest upoznati svoje unuke. Želim da znaju da ih volim i da mi je stalo do njih", izjavio je stariji Markle za Daily Mail u rujnu, dok je njegov sin i Meghanin polubrat dodao: "Pozvao bih Meghan da pokaže malo suosjećanja u ovom iznimno teškom trenutku."

Meghan i Harry nisu komentirali zdravstveno stanje njezinog oca, no ako je suditi prema društvenim mrežama, gdje objavljuju scene sa snimanja emisije "With Love, Meghan", ne žele komentirati.

