Znate li čija je ovo sestra? U smjelom izdanju privukla je poglede na crvenom tepihu

Lottie Moss bila je glavna atrakcija večeri, pojavivši se na crvenom tepihu u haljini koja je ostavila malo toga mašti.

Lottie Moss ponovno je privukla svu pažnju na crvenom tepihu, ovoga puta pojavivši se u izdanju koje je nemoguće ignorirati.

Na događanju brenda Mon Chéri, mlada manekenka i influencerica zablistala je u izrazito smjeloj, prozirnoj haljini koja je otkrivala gotovo svaki detalj njezine figure.

Haljina je izrađena od svjetlucavog, mrežastog materijala ukrašenog srebrnim aplikacijama koje su pratile liniju tijela.

Tijekom poziranja na crvenom tepihu privlačila je kamere iz svih kutova, a posebnu pažnju izazvale su i fotografije snimljene u unutrašnjem dijelu eventa, gdje je pod svjetlima reflektora pokazala previše.

Moss je nedavno otkrila da se još uvijek nosi sa zdravstvenim problemima, nakon što se godinama borila s zloupotrebom alkohola i narkotika.

"Još pijem, ali sam bolja sa svojim izborima. Petak je, a ja ostajem doma, idem u teretanu i jedem bolje", njezine su riječi. "Činim se kao mnogo sretnijom verzijom prijašnje sebe. Voljela bih da mogu prijašnjoj sebi reći da će se stvari poboljšati."

U svom novom putovanju prema poboljšanju Lottie Moss je zatvorila svoj profil na OnlyFansu te trenutačno nije raspoložena za romantičnu vezu. Svoja iskustva dijeli u podcastu "Dream On".

Na svojim društvenim mrežama često objavljuje provokativne fotografije, a neke od njih pogledajte OVDJE.

