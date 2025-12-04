Znate li tko je ovo? Roditelji su mu glumačke face, a mnoge podsjeća na slavnog oca!

Sin Angeline Jolie i Brada Pitta Knox Jolie-Pitt snimljen je tijekom šetnje Los Angelesom s novom frizurom.

Jedan 17-godišnji mladić privukao je pažnju paparazza dok se u opuštenom izdanju šetao ulicama Los Angelesa. Ovaj srednjoškolac kojeg imamo rijetku priliku viđati u javnosti, izgledao je potpuno ležerno dok je hodao u široj tamnoj hoodici, sportskom ruksaku i kratkim šarenim sportskim hlačicama.

Riječ je o Knoxu Jolie-Pittu, jednom od šestero djece nekadašnjeg holivudskog superpara Angeline Jolie i Brada Pitta.

Knox Jolie-Pitt - 3 Foto: Profimedia

Knox Jolie-Pitt - 2 Foto: Profimedia

Tijekom ove šetnje pokazao je i novi izgled. S novom kratkom, izblajhanom kosom i ozbiljnim izrazom lica, djelovao je mnogo zrelije nego prije, što nije prošlo nezapaženo među obožavateljima slavne glumačke obitelji. Pritom je nosio i bocu vode te ostavljao dojam da dolazi s treninga ili popodnevne aktivnosti.

Knox Jolie-Pitt - 5 Foto: Afp

Knox Jolie-Pitt - 1 Foto: Afp

Dok njegova braća i sestre sve češće pune medijske stupce svojim projektima, skandalima ili promjenama, Knox se i dalje drži najpovučenije. Ipak, svaki njegov izlazak u javnost izazove zanimanje jer se smatra jednim od najprivatnijih članova slavnog klana Jolie-Pitt.

Knox Jolie-Pitt - 2 Foto: Afp

Knox Jolie-Pitt - 4 Foto: Afp

Angelina Jolie često je isticala koliko su joj djeca prioritet, a Knox i njegova blizanka Vivienne odrasli su daleko od očiju javnosti, unatoč medijskom interesu koji ih prati od rođenja. Ovaj najnoviji izlazak ponovno je podsjetio koliko brzo odrastaju djeca holivudskih zvijezda koji su od najmlađih dana bili na naslovnicama svjetskih medija.

Iako su se razveli službeno krajem 2024. godine, Jolie i Pitt i dalje su u sukobu zbog dvorca Miraval. Više o tome pročitajte OVDJE.

Kako izgleda njegova sestra Shiloh, pogledajte OVDJE.

