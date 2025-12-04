"Ovo nije AI"? Od njezinih prizora u badiću mogli biste ostati bez daha

Irina Shayk oduševila je fanove novim fotografijama na Instagramu u kupaćim kostimima.

Irina Shayk ponovno je zapalila Instagram objavivši niz fotografija u kupaćim kostimima koje odišu ljetnom opuštenošću, prirodnom elegancijom i besprijekornim stilom.

U opisu objave kratko je poručila: "bježim tamo gdje je sunce", što se savršeno uklopilo u atmosferu kadrova snimljenih u prirodi, okružena zelenilom i suncem.

Irina Shayk - 1 Foto: Instagram

Na fotografijama se izmjenjuju modeli jednodijelnih i dvodijelnih badića, s naglaskom na minimalizam, jednostavnost i ljepotu koja dolazi iznutra.

Irina izgleda samouvjereno, prirodno i potpuno opušteno, a fanovi su oduševljeni.

Irina Shayk - 7 Foto: Instagram

Irina Shayk - 5 Foto: Instagram

"Sunce ti tako pristaje", "Najljepša žena na svijetu" i "Prirodna i svoja", "O moj Bože! Najljepša žena na planeti, točka!", "Ovo nije AI?" samo su neki od komplimenata koje su joj pratitelji ostavljali ispod objave, koja je prikupila stotine tisuća lajkova u kratkom vremenu.

Irina Shayk - 4 Foto: Instagram

Irina se nedavno prošetala revijom brenda Victoria's Secret, o čemu više pročitajte OVDJE.

Njezino izdanje na karnevalu u Rio de Janeiru je očaralo mnoge, o čemu više pročitajte OVDJE.

