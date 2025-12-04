Dosad neviđeni materijali i šokantne optužbe: Što skriva novi dokumentarac o P. Diddyju?

Dokumentarac "Sean Combs: The Reckoning" otkriva šokantne optužbe i dosad neviđene snimke o usponu i padu Diddyja, a njegov tim i Netflix sukobljavaju se zbog legalnosti prikazanog materijala.

Reper Curtis "50 Cent" Jackson objavio je četverodijelni dokumentarac na Netflixu posvećen kontroverznom hip‑hop mogulu Seanu Diddyju Combsu.

Serija pod nazivom "Sean Combs: The Reckoning" prikazuje njegov meteorski uspon do vrha glazbene industrije, ali i nagli pad uslijed brojnih optužbi za seksualno zlostavljanje i zlostavljanje općenito. Jackson je za NBC News potvrdio kako su na dokumentarcu radili više od godinu dana s redateljicom Alexandrijom Stapleton.

P. Diddy Foto: Screenshot/Youtube

Među ključnim segmentima su ubojstva legendarnih repera Tupaca Shakura i The Notorious B.I.G.-a – događaji koji su pokrenuli zloglasni rivalitet Istočne i Zapadne obale. Dokumentarac donosi novu, nikad prije javno viđenu dokumentaciju, kako kaže redateljica Stapleton: "Nitko prije nije to povezao ovako."

P. Diddy Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity 2600 dijamanata! Kate Middleton nosila tijaru koja nakon dvadeset godina ponovno blista u javnosti

Dokumentarac uključuje izjavu pjevačice Aubrey O'Day (nekada članice grupe Danity Kane), koja tvrdi da je doživjela napad od Combsove strane. U filmu čitajući dio izjave odvjetnika navodne žrtve, O’Day u jednoj sceni priznaje: "Ne znam jesam li bila silovana i ne želim znati". Njena zbunjenost i sumnje "jesam li bila silovana ili ne" daju dokumentarcu tešku emocionalnu težinu.

Uz to, prikazane su i dosad neobjavljene snimke Combsovih dana prije uhićenja – privatni razgovori, planovi obrane, scene iz noćnog života i susreta s obožavateljima. Jedan od članova porote komentirao je da se pravda napokon dogodila iako su presude bile blaže za neke optužbe.

P. Diddy - 2 Foto: Profimedia

P. Diddy Foto: Profimedia

Diddyjev tim oštro je reagirao nazivajući dokumentarac sramotnim napadom i tvrdeći da je korišten "ukradeni" privatni videomaterijal bez dopuštenja. U priopćenju za TMZ glasnogovornik optužuje Netflix i 50 Centa da zloupotrebljavaju snimke koje nikada nisu bile namijenjene javnosti, uključuju privatne razgovore i planove obrane.

Sean Diddy Combs Foto: Profimedia

Leonardo DiCaprio, P. Diddy Foto: Profimedia

Netflix odgovara da je sav materijal pribavljen legalno i da projekt ima sva potrebna prava. Redateljica Stapleton kaže kako je Diddy upravo zbog toga godinama sam dokumentirao svoj život, pa je materijal u dokumentarcu sasvim legalan i dostupan.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako je naš odbjegli pjevač izgledao u školskim danima prije slave?

Galerija 25 25 25 25 25

No, dokumentarac ne donosi samo priče o posljednjim skandalima –on ide dalje u povijest hip‑hopa: otkriva moć, glamur, slavu, ali i tamnu stranu popularnosti. Rivalitet Istočne i Zapadne obale, tragedije mladih umjetnika, etiketa slave, moć i zloupotreba – to su sve teme koje se provlače kroz epizode. Mnogi stručnjaci smatraju da sporni dokumentarac može biti jedan od najsnažnijih portreta glazbene industrije i problema moći u posljednjim desetljećima.

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Zanimljivosti Tko je mlada hrvatska košarkaška senzacija? Imena njegovih roditelja itekako dobro znate

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Preporuke Fanovi serije Emily u Parizu šokirani su najavom pete sezone: "Ne mogu vjerovati!"

Pogledaji ovo Nekad i sad Drastična transformacija nekad mišićavog ljepotana: Zbog groznog događaja povukao se u najslavnijim danima