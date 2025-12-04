2600 dijamanata! Kate Middleton nosila tijaru koja nakon dvadeset godina ponovno blista u javnosti

Kate Middleton zablistala je u povijesnoj tijari i haljini Jenny Packham na božićno uređenoj državnoj večeri u dvorcu Windsor.

U dvorani St George na dvorcu Windsor organizirana je raskošna državna večera u čast predsjednika Njemačke i njegove supruge, a buduća kraljica se pobrinula da sve oči budu uprte u nju.

Kate Middleton je zablistala u nježno plavoj toaleti dizajnera Jenny Packham, a vrhunac večernjeg izdanja bio je dragocjeni povijesni detalj - Oriental Circlet Tiara, naslijeđe iz razdoblja kraljice Viktorije.

Kate Middleton - 4 Foto: Profimedia

Tijaru, koju je Isabella nosila prvi put u javnosti, karakteriziraju lotosovi motivi unutar mughalskih lukova, te blistav niz dijamanata i rubina, remek‑djelo iz 1853. godine. Ima 2600 dijamanata.

Nakon Viktorijine smrti, tiaru je povremeno nosila i kraljica majka, dok ju je kraljica Elizabeta II stavila samo jednom – 2006. godine. Sada, gotovo dvadeset godina kasnije, Kate Middleton ju je ponovno iznijela na svjetlo dana.

Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton - 2 Foto: Profimedia

Njezin suprug, Prince William, pojavio se u elegantnom bijelom motu, tipičnom za ceremonijale bijele kravate. U društvu ostatka kraljevske obitelji i brojnih zvanica poput dužnosnika, umjetnika i slavnih osoba, par je privukao sve poglede.

Kate Middleton - 1 Foto: Profimedia

Unutrašnjost dvorca ovoga puta krasio je blagdanski ugođaj. 45‑metarski stol osvijetljen sa 158 svijeća, te golem bor visine oko 7 metara prepun tisuća lampica.

Večera je bila spoj protokola, povijesti i božićnog duha - večer koju će mnogi dugo pamtiti, a Catherine je pokazala da je prava nasljednica kraljevske elegancije i tradicije.

