Jeste li odmah primijetili? Jedan detalj na Kate Middleton svima je zapeo za oko

Kate Middleton iznenadila je obožvatelje kraljevske obitelji suptilnom promjenom koju nitko nije očekivao.
Princeza od Walesa, Kate Middleton, pojavila se u elegantnom izdanju tijekom državnog posjeta njemačkog predsjednika Franka-Waltera Steinmeiera i njegove supruge Elke Büdenbender, koji su stigli u Ujedinjeno Kraljevstvo, piše Daily Mail.
Kate i princ William dočekali su ih u ime kralja Charlesa na londonskom aerodromu Heathrow, a zatim su zajedno nastavili prema dvorcu Windsor, gdje su razgledali izložbu iz Kraljevske zbirke.
Kate Middleton, princ William
Za tu prigodu Kate je odabrala kombinaciju u nijansama plave boje – kaput po mjeri modne kuće Alexander McQueen, ispod kojeg se skrivala haljina iz Burberryjeve kolekcije. Look je upotpunila bisernom ogrlicom i šeširom dizajnerice Juliette Botterill.
Kate Middleton
Međutim, najviše pažnje privukla je njezina frizura. Umjesto njezinih uobičajenih valova Kateina je kosa bila ravna i zaglađena. Promjena nije prošla nezapaženo – brojni obožavatelji komentirali su koliko joj takav stil pristaje, a neki su čak povukli paralelu s princezom Charlotte, njezinom desetogodišnjom kćeri, čija kosa često izgleda slično.
Kate Middleton
Kate je i ranije ove godine iznenadila promjenom boje kose, a tada je uz osmijeh otkrila kako joj je kosa ''posvijetlila na suncu''.
Kate Middleton, princ William
Tijekom razgledavanja izložbe pažnju su privukli i nježni pogledi koje je izmjenjivala s Williamom – još jedan detalj koji je raznježio kraljevske obožavatelje.
Kate Middleton, princ William
