Veliko slavlje naše olimpijke nakon udaje, suprug joj uputio emotivnu poruku

Na društvenim mrežama Barbare Matić nizale su se čestitke, a povod je njezin poseban dan - rođendan.

Naša zlatna olimpijka Barbara Matić ponovno ima velik razlog za slavlje! Nakon čak dva bajkovita vjenčanja, Barbara slavi rođendan.

Na njezin poseban dan pažnju na društvenim mrežama privukla je objava njenog novopečenog supruga, Filipa Đinovića, koji joj je uz fotografiju sa svadbe uputio i emotivnu poruku.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

''Ženice, sretan rođendan'', napisao je na Instagramu.

Barbara Matić - 2 Foto: Instagram

Podsjetimo, Barbara i Filip izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira u listopadu, a zatim su svadbeno slavlje organizirali i u Beogradu, odakle je njezin suprug. Više o tome pisali smo OVDJE.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram

Poznato je i da se srbijanski džudaš i džudo sudac zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini preselio u njezin rodni Split.

''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.

Barbara Matić - 4 Foto: Instagram

Nedavno je otkrila kakav je život u braku. Više o tome pročitajte OVDJE.

Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

