Veliko slavlje naše olimpijke nakon udaje, suprug joj uputio emotivnu poruku

Na društvenim mrežama Barbare Matić nizale su se čestitke, a povod je njezin poseban dan - rođendan.
Na njezin poseban dan pažnju na društvenim mrežama privukla je objava njenog novopečenog supruga, Filipa Đinovića, koji joj je uz fotografiju sa svadbe uputio i emotivnu poruku.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
''Ženice, sretan rođendan'', napisao je na Instagramu.
Barbara Matić - 2 Foto: Instagram
Podsjetimo, Barbara i Filip izrekli su sudbonosno "da" nedaleko od Trogira u listopadu, a zatim su svadbeno slavlje organizirali i u Beogradu, odakle je njezin suprug. Više o tome pisali smo OVDJE.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Instagram
Poznato je i da se srbijanski džudaš i džudo sudac zbog ljubavi prema našoj sportskoj heroini preselio u njezin rodni Split.
''Pa ne buni se, stvarno mu je super, nema nikakvih komentara. Ima već ekipu, ide na plaže, u izlaske, tako da snašao se dobro...'', rekla je Barbara ranije za naš IN magazin.
Barbara Matić - 4 Foto: Instagram
Nedavno je otkrila kakav je život u braku. Više o tome pročitajte OVDJE.
Barbara Matić, Filip Đinović Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
