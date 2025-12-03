Provokativni proreza na neobičnom mjestu bili su pravi mamac za poglede!

Amanda Holden privukla je sve poglede u odvažnoj haljini s prorezima, a na crvenom tepihu pridružio joj se još netko.

Amanda Holden ponovno je pokazala da se ne boji modnih rizika, pojavivši se na prestižnom događaju u haljini koja je izazvala pravu pomutnju.

Fotografije prikazuju britansku zvijezdu u dramatičnoj crnoj toaleti, krojenoj tako da naglašava figuru, ali i da ostavlja dovoljno prostora za maštu — zahvaljujući hrabrim prorezima na sve strane.

Amanda Holden - 2 Foto: Profimedia

Haljina bez naramenica, skulpturalnog korzeta i upečatljivog volumena u donjem dijelu već je sama po sebi vizualni statement, no pažnju je najviše privukao neočekivani otvor na stražnjem dijelu koji je dodao dozu glamurozne provokacije.

Amanda Holden - 1 Foto: Profimedia

Na fotografijama je i njezina 19-godišnja kći Alexa Louise Florence Hughes, s kojom je pozirala na crvenom tepihu.

Amanda Holden - 2 Foto: Afp

Amanda Holden - 3 Foto: Afp

Tko je Amanda Holden?

Amanda Holden je britanska televizijska voditeljica, glumica i pjevačica, najpoznatija kao dugogodišnja sutkinja u talent showu ''Britain’s Got Talent''. Rođena je 1971. u Portsmouthu, a karijeru je započela kao glumica u serijama, kazalištu i komedijama prije nego što je postala TV zvijezda.

Amanda Holden - 6 Foto: Instagram

Najpoznatija je po glumačkim ulogama u serijama ''Kiss Me Kate'', ''Cutting It'', ''Wild at Heart'' i radijskom poslu – voditeljica je jutarnjeg programa na Heart Radio.

