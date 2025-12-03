Rakitićeva Raquel objavila fotografije sestre koja joj jako nalikuje!

Supruga Ivana Rakitića Raquel Mauri čestitala je svojoj sestri rođendan.

Supruga našeg bivšeg nogometaša Ivana Rakitića Raquel Mauri ponovno je pokazala koliko je povezana sa svojom obitelji. Na Instagramu je objavila emotivnu rođendansku posvetu svojoj sestri Irene, koja je dirnula svoje pratitelje.

Uz dvije fotografije Raquel je stavila opis kojom je pokušavala dočarati koliko joj je važna sestra u njezinom životu.

Galerija 25 25 25 25 25

Raquel i Irene Mauri - 3 Foto: Instagram

Raquel Mauri i sestra Irene Foto: Instagram

Raquel Mauri, Irene Mauri Foto: Instagram

"Sretan rođendan, moja druga polovico limuna! Nikad me nemoj pustiti za ruku, jer ja tebe ne namjeravam pustiti", napisala je vatrena Španjolka.

Pogledaji ovo Nekad i sad Kako danas izgleda nekad najmlađa milijarderka koja sad provodi život iza rešetaka?

"Hvala ti što si stvarala toliku sreću i smijeh od mog djetinjstva do danas. Danas nazdravljam tebi, tvojoj svjetlosti i tome što si moje ogledalo kojem sam se uvijek divila", poručila je Raquel, dodavši i duhovitu opasku kako joj sestra "iz godine u godinu izgleda sve bolje".

Raquel Mauri - 1 Foto: Ante Cizmic / CROPIX

Raquel Mauri - 5 Foto: Instagram

Raquel Mauri - 8 Foto: Instagram

Emotikonima i toplim riječima opisala ju je kao osobu prekrasnog srca, a poruku je zaključila simpatično: "Volim te, moja čipri, neka te Bog uvijek blagoslovi."

Čestitka nije oduševila samo pratitelje nego i Raquelina supruga Ivana Rakitića, koji se javio u komentarima sa simbolom torte, dajući do znanja da i on slavi Irenin poseban dan.

Kako izgledaju njezini roditelji, pogledajte OVDJE.

Nedavno je njihov pas proslavio prvi rođendan, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Dekolte godine: Pokazala zašto je zovu seks bombom 21. stoljeća!

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Tko je glumica koja u 44. godini čeka treće dijete? Nekoć je bila u središtu preljubničkog skandala

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić podignula prašinu videom koji je objavila: ''Nijedna kur***ina neće biti dovoljno dobra za tebe!''

Pogledaji ovo Nekad i sad Susret tinejdžerskih ikona: Pogledajte kako danas izgledaju Donna i David iz "Beverly Hillsa"!