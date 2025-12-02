Tko je glumica koja u 44. godini čeka treće dijete? Nekoć je bila u središtu preljubničkog skandala

Glumica Sienna Miller čeka treće dijete, ali mnogi je i dalje vežu uz jedan od najpoznatijih preljubničkih skandala u Hollywoodu.

Glumica Sienna Miller pojavila se na dodjeli Fashion Awards u Londonu i ukrala svu pažnju – ne samo zbog svog modnog izdanja već i zbog radosne vijesti koju je ekskluzivno otkrila.

Na glamuroznoj večeri otkrila je da čeka svoje treće dijete. Vijest je objavila na spektakularan način – u prozirnoj haljini modne kuće Givenchy, koja je otkrila njezin trudnički trbuščić i dodatno naglasila njezin status modne ikone.

Sienna Miller Foto: Profimedia

Ta 43-godišnja glumica očekuje drugo dijete s partnerom, 28-godišnjim Olijem Greenom, s kojim je u vezi posljednje četiri godine. Glumica već ima 12-godišnju kćer Marlowe, koju je dobila s bivšim zaručnikom, glumcem Tomom Sturridgeom.

Sienna Miller, Oli Green Foto: Profimedia

Ranije ove godine u intervjuu za Elle Miller je progovorila o pritiscima s kojima se žene suočavaju kad je riječ o majčinstvu i odlukama o proširenju obitelji. Otkrila je da je odlučila zamrznuti svoje jajne stanice čim je navršila četrdesetu.

''Biologija je nevjerojatno okrutna prema ženama u tim godinama. Zamrznula sam nekoliko jajnih stanica. Nakon što sam godinama bila opsjednuta time da moram imati još jedno dijete, sada sam stajališta – ako se dogodi, dogodi se'', rekla je glumica.

Sienna Miller Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Grašo u Londonu ostvario svoj san, supruga Hana bila mu je najveća podrška!

''Sada imam 12-godišnju Marlowe i četrnaestomjesečnu bebu. O tome postoji nevjerojatno mnogo buke i svi imaju potrebu nešto reći, a sve je to jako rodno uvjetovano, nevjerojatno mizogino i antifeministički. To je ludo. Ako je vaše tijelo sposobno za to – rodite. Imajte prekrasnu bebu. I usput, sada sam bolja majka nego prije, sve mi je puno prizemljenije i smirenije. Imajte djecu kad god vi to želite. Nitko nema što reći – a obožavam te ljude, moji su prijatelji i volim to napomenuti – kada Al Pacino i Robert De Niro dobiju djecu u osamdesetima. Zaboravite na godine! One su potpuno nevažne'', dodala je.

Sienna Miller, Oli Green Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Video seks-bombe u bazenu užario je mreže: ''60 godina?! Kakva je to magija?''

Inače, Sienna Miller rođena je u New Yorku, a odrasla u Londonu. Karijeru je započela kao model, a proslavila se ulogama u filmovima ''Posljednji posao'', ''Alfie'' (2004.), ''Granica ljubavi'' (2008.), ''G. I. Joe: Kobrin uzlet'' (2009.) i ''Snajperist'' (2014.), piše Daily Mail.

Galerija 3 3 3 3 3

Tu glumicu javnost pamti i po njezinoj turbulentnoj vezi s britanskim glumcem Judeom Lawom. Upoznali su se 2004. godine na snimanju filma "Alfie", a već do kraja te iste godine bili su zaručeni. Samo nekoliko mjeseci kasnije, u svibnju 2005. godine, Law je glumicu prevario s dadiljom svoje djece Daisy Wright, piše Daily Mail.

Sienna Miller, Jude Law Foto: Profimedia

Sve detalje prevare saznao je i čitav svijet kada je njegova nevjera procurila u medije, a taj trenutak zasjenio je sve što je Miller radila na profesionalnom planu.

"Bilo je zaista teško. Nadam se da takvo nešto više nikada u životu neću iskusiti. Taman sam otvarala predstavu u kazalištu u kojoj sam imala glavnu ulogu i tjednima sam se morala sama dizati iz kreveta i suočavati se s javnim prekidom te stati svake večeri pred 800 ljudi. Tih prvih šest tjedana uopće se ne sjećam", rekla je glumica u intervjuu prije godinu dana.

Sienna Miller, Jude Law Foto: Profimedia

Tada je istaknula i da je bila u potpunom šoku od svega.

"Imala sam tek 23 godine i karijera mi je tek počinjala. Mislim da, ako sam to sve prošla, nema toga što ne mogu podnijeti", rekla je svojedobno.

Sienna Miller, Jude Law Foto: Profimedia

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Može li bizarnije? Ronaldova Georgina istaknula obline i prsten uz ribu u kliještima

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nikomu nije jasno kako se uopće kretala u haljini s nikad dubljim izrezima

Pogledaji ovo Celebrity Svi žele na koncert mladog Jakova u Areni: Ulaznice se čeka i po pola sata!