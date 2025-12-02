Grašo u Londonu ostvario svoj san, supruga Hana bila mu je najveća podrška!

Petar Grašo snimio je novu verziju pjesme "Ako me ostaviš" u legendarnom Abbey Road studiju uz Royal Philharmonic Orchestra, a u projektu mu se pridružila i supruga Hana Huljić Grašo.
Nova verzija pjesme nastala je kao hommage Đorđu Novkoviću, autoru koji je obilježio domaću glazbenu scenu, a za Grašu to je bila prilika da spoji nostalgičnu emociju originala s modernim, orkestralnim pristupom.
Iza dojmljive izvedbe stoji i snažna podrška njegove supruge Hane Huljić Grašo, koja nije bila samo uz njega, već je aktivno sudjelovala u projektu. Hana je radila na aranžmanu i otpjevala prateće vokale te potvrdila još jednom da njihova suradnja nadilazi obiteljski okvir i funkcionira i na glazbenom planu.
"Iako je glazbenik ispred mikrofona najvidljiviji, iza svakog uspjeha stoji timski rad", naglašavaju bliski suradnici. U ovom slučaju ključna karika bila je upravo Hana, koja je svojim znanjem i senzibilitetom dala dodatnu dimenziju toj izvedbi.
Na društvenim mrežama Grašo je s pratiteljima podijelio dojmove iz londonskog studija.
"Čast mi je bila surađivati s Royal Philharmonic Orchestra... posebno iskustvo."
Ta nova obrada nije samo glazbeni projekt već i osobni emotivni trenutak za Grašu, spoj prošlosti i sadašnjosti, u kojem su se tradicija i suvremeni zvuk savršeno susreli.
