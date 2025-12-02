Znate li tko su joj roditelji? Kći iz slavne glumačke obitelji stiže u film "Peaky Blinders"!

Ruby Serkis dobila je ulogu Agnes Shelby u novom filmu "Peaky Blinders: The Immortal Man", u kojem će zaigrati uz Cilliana Murphyja.
Ruby Serkis, 27-godišnja glumica iz glumačke obitelji, upravo je dobila ulogu u iščekivanom Netflixovu filmu "Peaky Blinders: The Immortal Man". Glumit će Agnes Shelby, a uz nju će se na velikom platnu ponovno pojaviti Cillian Murphy kao kultni Tommy Shelby.
Ruby se tako sve više ističe vlastitim talentom, slijedeći stope svojih slavnih roditelja – Andyja Serkisa i Lorraine Ashbourne.
Ruby Serkis - 2 Foto: Profimedia
Njezin otac Andy legendarni je glumac poznat po digitalno animiranim ulogama kao što su Gollum u "Gospodaru prstenova", Caesar u "Planetu majmuna" i Snoke u "Star Wars" franšizi. Također se pojavio u filmovima "The Batman", "Venom: Let There Be Carnage" i "Avengers: Age of Ultron".
Andy Serkis sa suprugom Foto: Profimedia
Majka Lorraine Ashbourne poznata je televizijskoj publici po ulogama u serijama "Bridgerton", "The Crown" i "Grantchester".
Obitelj Serkis živi u Londonu, a Ruby nije jedina koja je krenula glumačkim putem – njezina braća Sonny (25) i Louis (21) također grade karijere u filmskoj industriji. Louis je već zapažen po ulozi u Netflixovoj seriji "The Queen’s Gambit", dok je Sonny glumio u seriji "The Witcher" i "Masters of the Air".
Ruby Serkis - 7 Foto: Profimedia
Ruby je ranije imala manje uloge u filmovima "The Hobbit: An Unexpected Journey" i "The Battle of the Five Armies", a pojavila se i u Netflixovu filmu "Steve", u kojem je već glumila s Cillianom Murphyjem.
Ruby Serkis - 1 Foto: Profimedia
Novu filmsku adaptaciju "Peaky Blindersa" režira Tom Harper, koji je već surađivao na prvoj sezoni serije, dok scenarij ponovno potpisuje Steven Knight. U glumačku postavu pridružuju se i Barry Keoghan, Rebecca Ferguson te Tim Roth, a snimanje je službeno započelo.
Ruby Serkis - 4 Foto: Profimedia
Sve upućuje na to da bi Ruby mogla zasjati ulogom Agnes Shelby i možda, barem na trenutak, zasjeniti slavne roditelje.
