Nikome nije jasno kako se uopće kretala u haljini s nikad dubljim izrezima

Rita Ora pojavila se na Fashion Awardsu 2025 u izazovnoj bisernoj haljini s izuzetno dubokim dekolteom i visokim prorezom, ostavljajući sve bez daha.

Britanska pjevačica Rita Ora pojavila se na dodjeli Fashion Awards 2025 u londonskom Royal Albert Hallu i ponovno dokazala zašto je sinonim za modnu smjelost i dramu na crvenom tepihu.

Galerija 25 25 25 25 25

Ovoga puta izabrala je biserno sivu haljinu s izuzetno dubokim dekolteom koji se protezao do pupka, a kombinacija otvorenosti i elegancije oduzimala je dah. Uz to, visoki prorez dodatno je naglasio njezine vitke noge, dok su tirkizne salonke bile neočekivan, ali efektan modni dodatak.

Rita Ora - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Fabijan Pavao Medvešek podijelio fotku s kolegama iz žirija i najavio nove uzbudljive trenutke Supertalenta!

Minimalistička frizura i besprijekoran makeup ostavili su prostor da haljina priča svoju priču, a ona je itekako pričala. Rita je hodala s punim samopouzdanjem, svjesna efekta koji njezin modni izbor ostavlja.

Rita Ora - 2 Foto: Profimedia

Rita Ora - 3 Foto: Profimedia

Ocijenite njezinu modnu kombinaciju. Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Poznata po tome da voli seksi i hrabre kombinacije, Ora je ovim izdanjem definitivno ušla u konkurenciju za jedan od najzapamćenijih lookova večeri.

Rita Ora - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nisu rekle ništa, ali sve se vidjelo! Dvije megazvijezde na najbolji mogući način otkrile novosti

Rita je prije nekoliko tjedana viđena u providnoj haljini ispod koje su virile tange. Fotografije pogledajte OVDJE.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Fotke pričaju same za sebe: Usudila se pokazati i više nego što je trebalo!

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Tko je foklerica koja stiže u zagrebačku Arenu? Njezino djetinjstvo nije bilo nimalo lako

Pogledaji ovo Celebrity Supruga glumca kojemu se sudilo za ubojstvo pokazala dekolte poslije operacije grudi