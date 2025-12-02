Nikome nije jasno kako se uopće kretala u haljini s nikad dubljim izrezima

Rita Ora pojavila se na Fashion Awardsu 2025 u izazovnoj bisernoj haljini s izuzetno dubokim dekolteom i visokim prorezom, ostavljajući sve bez daha.
Britanska pjevačica Rita Ora pojavila se na dodjeli Fashion Awards 2025 u londonskom Royal Albert Hallu i ponovno dokazala zašto je sinonim za modnu smjelost i dramu na crvenom tepihu.
Ovoga puta izabrala je biserno sivu haljinu s izuzetno dubokim dekolteom koji se protezao do pupka, a kombinacija otvorenosti i elegancije oduzimala je dah. Uz to, visoki prorez dodatno je naglasio njezine vitke noge, dok su tirkizne salonke bile neočekivan, ali efektan modni dodatak.
Rita Ora - 1 Foto: Profimedia
Minimalistička frizura i besprijekoran makeup ostavili su prostor da haljina priča svoju priču, a ona je itekako pričala. Rita je hodala s punim samopouzdanjem, svjesna efekta koji njezin modni izbor ostavlja.
Rita Ora - 2 Foto: Profimedia
Rita Ora - 3 Foto: Profimedia
Poznata po tome da voli seksi i hrabre kombinacije, Ora je ovim izdanjem definitivno ušla u konkurenciju za jedan od najzapamćenijih lookova večeri.
Rita Ora - 4 Foto: Profimedia
Rita je prije nekoliko tjedana viđena u providnoj haljini ispod koje su virile tange. Fotografije pogledajte OVDJE.
