Nisu rekle ništa, ali sve se vidjelo! Dvije megazvijezde na najbolji mogući način otkrile novosti

Ellie Goulding i Sienna Miller objavile su trudnoće na crvenom tepihu Fashion Awardsa, ponosno pokazavši trudničke trbuščiće pred kamerama.

Zvjezdana večer u londonskom Royal Albert Hallu postala je još posebnija kada su Ellie Goulding i Sienna Miller šokirale obožavatelje objavom trudnoće, i to na najglamurozniji način, pojavivši se s trudničkim trbuščićima na crvenom tepihu dodjele Fashion Awardsa 2025.

Obje su odlučile sretnu vijest podijeliti javno upravo na tom prestižnom modnom događaju, poznatom kao jednom od vrhunaca u svjetskom fashion kalendaru.

Ellie Goulding čeka svoje drugo dijete, prvo s novim partnerom Beauom Minniearom (28), s kojim je u vezi oko šest mjeseci. Pjevačica iz prethodnog braka s Casparom Joplingom već ima četverogodišnjeg sina Arthura.

Ellie Goulding - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!

Za tu prigodu Ellie je odabrala smjelu modnu kombinaciju – crni crop top i kulote, koji su otkrili njezin zaobljeni trbuh, čime je odmah privukla pozornost fotografa i publike.

Ellie Goulding - 3 Foto: Profimedia

"Još su rani dani, ali Ellie i Beau su jako zaljubljeni. On je pravi romantičar, a zajedno su zaista slatki. Lijepo ih je gledati, jako je sretna", otkrio je izvor blizak pjevačici za Daily Mail. Ellie je nedavno potvrdila vezu, a Beau se čak pojavljuje i u njezinu provokativnom videospotu za pjesmu "Destiny".

Ellie Goulding - 6 Foto: Profimedia

Sienna Miller, s druge strane, očekuje drugo dijete s dečkom Olijem Greenom (27), glumcem kojeg ljubi od 2021. godine. Par već ima jednu kćerkicu, rođenu 2023., a Sienna s bivšim zaručnikom Tomom Sturridgeom dijeli i 12-godišnju kćer Marlowe.

Pogledaji ovo inMagazin Dubrovnik fashion ball ujedinio modu i humanost: Prikupljena sredstva za djecu s teškoćama u razvoju

Sienna Miller Foto: Profimedia

Sienna je zablistala u prozirnoj čipkastoj haljini boje lavande, pod kojom se vidio njezin trudnički trbuščić, a za šminku se pobrinula slavna vizažistica Charlotte Tilbury. Uz nju je stajao elegantni Oli u tamnom odijelu, a zajedno su zračili srećom i ljubavlju.

Sienna Miller Foto: Profimedia

Galerija 26 26 26 26 26

S obzirom na glamur večeri, Fashion Awards još jednom su pokazali kako moda i emocije itekako mogu ići ruku pod ruku, pogotovo kad dvije velike zvijezde s osmijehom objave da im uskoro stižu prinove.

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Ova posebna majka dokaz je da se upornost isplati, kuhanje zdrave hrane pomaže njezinom sinu

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Pogledajte kako je Melania Trump okitila Bijelu kuću, čarolija je slaba riječ!