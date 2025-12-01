Pogledajte kako je Melania Trump okitila Bijelu kuću, čarolija je slaba riječ!

Melania Trump predstavila je božićne dekoracije Bijele kuće pod temom "Dom je tamo gdje je srce".

Bijela kuća ove godine blista u punom sjaju zahvaljujući Melaniji Trump, koja je predstavila raskošne božićne dekoracije pod temom "Dom je tamo gdje je srce".

Kako je otkrila, cilj joj je bio prikazati američku velikodušnost, patriotizam i zahvalnost kroz svaki detalj dekoracije.

"Izreka 'Dom je tamo gdje je srce' duboko mi odjekuje, pogotovo dok se nosim s radostima, izazovima i čestim putovanjem koje dolazi s majčinstvom i poslom. Često putovanje naučilo me da dom nije samo fizički prostor; već je to toplina i udobnost koju nosim u sebi, bez obzira na moje okruženje."

Bijela kuća uoči Božića - 19 Foto: Profimedia

Bijela kuća uoči Božića - 18 Foto: Profimedia

Impresivne brojke potvrđuju razinu posvećenosti dekoriranju – više od 10.000 plavih leptira, 2.800 zlatnih zvijezda, 7.000 metara vrpci i čak 55 kilograma medenjaka, uz 51 božićno drvce i 75 vijenaca.

Pogledaji ovo inMagazin Humanitarni glumački buvljak: Glumci donirali odjeću iz svojih ormara za nezbrinutu djecu

Bijela kuća uoči Božića - 3 Foto: Profimedia

Bijela kuća uoči Božića - 4 Foto: Profimedia

Ove godine posjetitelji će Bijelu kuću razgledavati novom rutom. Naime, nakon što je predsjednik Donald Trump dao ukloniti Istočno krilo kako bi se sagradio glamurozni plesni prostor vrijedan 300 milijuna dolara, obilasci više ne počinju na uobičajenom mjestu, već na drugom katu – tzv. State Flooru.

Bijela kuća uoči Božića - 1 Foto: Profimedia

Bijela kuća uoči Božića - 10 Foto: Profimedia

Bijela kuća uoči Božića - 17 Foto: Profimedia

Kao i prethodnih godina, svaka soba ima svoju temu unutar glavne poruke.

East Room slavi 250 godina od potpisivanja Deklaracije o neovisnosti uz dekoracije u crvenoj, bijeloj i plavoj boji, a krasi je podtema: "Dom je tamo gdje je srce: Amerika, naš dom."

Bijela kuća uoči Božića - 16 Foto: Profimedia

Bijela kuća uoči Božića - 5 Foto: Profimedia

Green Room donosi prizore obiteljske igre i zabave, uključujući Lego portrete predsjednika i Georgea Washingtona, s temom: "Obiteljska zabava."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li detalje iz ljubića u kojem je glumio ovaj fatalni Španjolac?

Blue Room, u kojem se nalazi službeno božićno drvce, posvećen je obiteljima Zlatne zvijezde pod temom: "Gdje se snaga i žrtva susreću s domom."

Bijela kuća uoči Božića - 12 Foto: Profimedia

Red Room naglašava inicijativu prve dame Be Best, ukrašena s više od 10.000 leptira i porukom: "Poticanje budućnosti."

Na State Flooru posjetitelji mogu vidjeti i tradicionalnu kućicu od medenjaka, dok su motivi žireva i magnolije dio podteme "Mjesto okupljanja."

Galerija 14 14 14 14 14

Melania je još jednom potvrdila svoj prepoznatljiv estetski potpis u blagdanskom uređenju rezidencije, ali i poruku koja ide dalje od vizualnog.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Dubrovnik fashion ball ujedinio modu i humanost: Prikupljena sredstva za djecu s teškoćama u razvoju

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte preslatke fotografije s tek pristiglom bebom našeg influencerskog para!