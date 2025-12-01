Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!

Aco Pejović usred koncerta otkrio je spol bebe jednom paru iz publike.

Popularni srpski pjevač Aco Pejović (53) nedavno je tijekom nastupa doživio situaciju koju ni on sam nije mogao predvidjeti.

Dok je pjevao svoj poznati hit "Ne diraj mi noći", primijetio je par u prvom redu kako mu maše bijelim papirom. Isprva je mislio da je riječ o još jednom običnom fanovskom znaku pažnje. No, kada je uzeo papir u ruke, sve je postalo jasno.

Naime, vjerni obožavatelji odlučili su baš Aci povjeriti posebnu ulogu – da upravo on otkrije spol njihove buduće bebe.

Aco Pejović Foto: Screenshot

Na papiru je stajala poruka:

"Aco, u trbuhu je tvoj novi fan. Molimo te, reci nam spol."

Pjevač se nasmijao, na trenutak zastao, a onda se obratio publici s riječima: "Imamo jednu posebnu situaciju. Momak i djevojka žele da baš ja budem taj koji će im otkriti spol njihove bebe koja uskoro dolazi na svijet, a ja ću to rado učiniti."

Otvorio je kuvertu i uz osmijeh objavio:

"Dragi budući roditelji, dobit ćete djevojčicu. Stiže princeza, siguran sam da vam je to najljepši dar od Boga."

Aco Pejović u Areni Zagreb - 5 Foto: Premier Media Group/PR

Aco Pejović u Areni Zagreb - 7 Foto: Premier Media Group/PR

Aco Pejović u Areni Zagreb - 6 Foto: Premier Media Group/PR

Publika je eruptirala, a kamere su zabilježile trenutak u kojem budući roditelji vrište od sreće. Dirljivi prizor brzo se proširio društvenim mrežama, a video je već u prvom danu prikupio desetke tisuća lajkova i reakcija.

