U 6 ujutro puna crkva vjernika: Bili smo na zornici!

Počeo je advent, a održana je i prva zornica. To znači da su mnogu vjernici ustali u ranu zoru, kako bi bili na misi. U 6 ujutro u crkvi Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji, bila i naša Julija Bačić Barać. Priču pogledajte u prilogu IN magazina.

Ustati u mraku i doći na misu odluka je brojnih vjernika jutros bila diljem Hrvatske pa tako i u župi Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji.

''Prije svega mise zornice potiču na budnost, da budemo spremni i odvažna srca slijediti Krista Kralja, pripremiti naše srce za rođenje Krista Spasitelja'', izjavila je vjernica Danijela.

Ovako će se od danas pa do kraja adventa dočekivati svitanje u crkvama.

''Lijepo je vidjeti u našoj Hrvatskoj da se u svim našim župama održavaju mise zornice i baš je to lijepa tradicija. Lijepo je vidjeti toliko naše mladosti koja dolazi ovdje iz studentskih domova, iz naših obitelji, djeca zajedno s roditeljima i svi naši zbor, ministranti. Lijepo je vidjeti da smo svi oko oltara Kristova sabrani oduševljenjem'', izjavio je don Danijel.

Zornice pozivaju na budnost tijekom cijelog adventa, a vjernicima mnogo znače.

Ovo je vrijeme priprave za Božić, u onom pravom, duhovnom smislu.

''Pozivam sve da ne zaboravimo ovo vrijeme došašća povući se u tišinu i naći vrijeme za molitvu i otvorenost srca prema onima koji nemaju'', poručio je don Danijel.

Počelo je jedino vrijeme u godini kad se mise služe ovako rano i podsjećaju na ono važno - mir, molitvu i zajedništvo.

