Simon Cowell prisjetio se trenutka kada je saznao da je Liam Payne preminuo: "Kad mi je rekla..."

Simon Cowell emotivno je progovorio o šoku koji je doživio kad je saznao za smrt Liama Paynea, istaknuvši koliko mu je bilo važno odmah stupiti u kontakt s njegovim roditeljima.

Simon Cowell, poznati producent i tvorac emisije The X Factor, otvorio je dušu i progovorio o bolnom trenutku kada je doznao za smrt Liama Paynea, bivšeg člana grupe One Direction.

U emotivnom razgovoru za podcast The Interview u produkciji The New York Timesa, Cowell je priznao da ga je vijest šokirala i vratila u dane kada je izgubio vlastitog oca.

"Netko s kim sam blisko radio ušao je u sobu i odmah sam po njezinu licu znao da nešto nije u redu. Kad mi je rekla... Bio je to šok, teško je opisati taj osjećaj", prisjetio se Cowell.

Liam Payne i Simon Cowell Foto: Profimedia

Cowell je istaknuo koliko mu je bilo važno stupiti u kontakt s Liamovim roditeljima.

Pogledaji ovo Celebrity Naš glazbenik potpuno otvorio dušu: ''Bio sam ovisnik o pornografiji''

Liam Payne i Simon Cowell Foto: Profimedia

"Kao roditelj, samo sam htio razgovarati s njegovom mamom i tatom. Znao sam ih i samo sam im želio pružiti ruku u tom trenutku. Bilo je strašno."

Prisjetio se i posljednjeg susreta s Liamom, godinu dana prije tragedije, upravo u istoj sobi iz koje je saznao za njegovu smrt.

"Izgledao je odlično, vježbao je, pričali smo o njegovom sinu i o životu izvan glazbe. Samo smo se družili kao prijatelji."

Simon Cowell, Pogreb Liama Paynea, Liam Payne - 1 Foto: Profimedia

Cowell je s tugom priznao da se neprestano pita je li mogao učiniti više.

"Uvijek si postavljaš pitanja – što da sam mu tada rekao ovo ili ono... Ali ne možeš ih pratiti na svakom koraku."

U dirljivoj objavi nakon Liamove smrti, Cowell je napisao:

"Liam, potpuno sam shrvani. Slomljen. I osjećam se prazno. Želim da znaš koliko te poštujem i koliko ljubavi osjećam prema tebi. Svaka suza koju sam pustio je uspomena na tebe. Morao sam ti tada reći da još nije tvoje vrijeme. Ali nismo odustali. Vratio si se i u roku od nekoliko mjeseci cijeli svijet je znao tko si. I nikada nisi zaboravio fanove. Imao si vremena za svakoga. A kad si prošle godine došao k meni, nismo pričali o poslu, samo smo se prisjećali lijepih vremena. I govorio si s ponosom o tome kako ti je biti otac. Upoznat sam i s tvojim sinom Bearom. Ima tvoj osmijeh i onu iskru u očima."

Pogledaji ovo Zanimljivosti Je li prvi solo angažman Meghan Markle s kraljicom najavio razdor?

Galerija 13 13 13 13 13

Simon Cowell viđen je i kako tješi Liamove roditelje, Geoffa i Karen, nakon sprovoda njihova sina.

Simon Cowell, Pogreb Liama Paynea, Liam Payne - 3 Foto: Profimedia

Simon Cowell, Pogreb Liama Paynea, Liam Payne - 8 Foto: Profimedia

Podsjećamo, Liam je preminuo 16. listopada 2024. u Buenos Airesu, nakon što je pao s trećeg kata hotela Casa Sur Palmero. Imao je 31 godinu.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Emotvni spektakl za velikih 50: Parni Valjak proslavio jubilej!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Pokvario mu se automobil, a onda je u pomoć priskočila megazvijezda koju nitko ne bi očekivao

Pogledaji ovo Celebrity Izabel Kovačić u centru New Yorka doživjela poseban trenutak: "Još se ne mogu oporaviti..."