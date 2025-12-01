Pokvario mu se automobil, a onda je u pomoć priskočila megazvijezda koju nitko ne bi očekivao

Tiktoker Bukumusic doživio je nevjerojatan trenutak kada mu je nakon kvara na autu pomoć ponudio sam Justin Bieber.

Jedan korisnik TikToka doživio je potpuno neočekivan trenutak kada mu je, nakon kvara na automobilu uz cestu, u pomoć priskočio nitko drugi nego - Justin Bieber.

Tiktoker Bukumusic, koji je i zabilježio susret, sjedio je uz svoj pokvareni automobil kada mu je prišao nepoznati muškarac i upitao ga je li sve u redu. Ubrzo je shvatio s kim razgovara te u nevjerici izustio: "Jesi li ti Justin Bieber?", na što mu je pjevač opušteno odgovorio: "Da. Što ima, brate?"

Pogledaji ovo Clubzone Seka Aleksić najavila koncert u Areni Zagreb: "Čast mi je prirediti spektakl!"

Bukumusic Foto: Screenshot

Susret je, kako kaže, došao u trenutku kada mu je bilo najteže – tek preseljen u novi grad, usred osobnih problema i pokvarenog auta. Bieber ga je tada iznenadio toplom gestom: "Moj život je lud", rekao mu je tiktoker, a dodao je i da mu je pjevač ponudio "najbolju molitvu koju je vjerojatno ikada imao u životu."

Video koji prikazuje cijelu scenu, od prvotnog šoka do ponavljanja riječi "Volim te, brate", ubrzo je postao viralni hit s više od dva milijuna pregleda.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što na Instagramu objavljuje mladić iz Supertalenta čiji je nastup pokrenuo goruću raspravu!

Komentari su se nizali brzinom munje.

Galerija 25 25 25 25 25

"Imaš najgori dan u životu, a svemir ti pošalje Justina Biebera", "Kao da je bio anđeo poslan da ti pomogne" i "Je li Justin Bieber tvoja dobra vila?"

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Je li prvi solo angažman Meghan Markle s kraljicom najavio razdor?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''

Pogledaji ovo Clubzone Nina Badrić novu pjesmu posvetila svom Zagrebu, a priprema i veliko iznenađenje!



