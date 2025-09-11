Posrnuli Bieber šokirao gotovo golom fotografijom: "Ovo si mogao ostaviti u svojoj galeriji!"

Justin Bieber šokirao je fanove objavom na Instagramu u kojoj vozi segway u prirodi odjeven samo u bijele bokserice, što je izazvalo brojne reakcije pratitelja.

Justin Bieber (31) svojih je 293 milijuna pratitelja na Instagramu počastio snimkom u kojoj opušteno vozi po makadamskoj cesti, odjeven samo u bijele bokserice.

Na licu mu se vidio nestašan osmijeh dok je pokazivao svoje brojne tetovaže i uživao na svježem zraku u, blago rečeno, neobičnoj objavi. Mnogi obožavatelji u komentarima su priznali da su vidjeli i više nego što su htjeli od anatomije pop-zvijezde.

Gotovo pa goli izlet na segwayu objavio je samo dan nakon što ga je na Instagramu javno podržala Britney Spears, poznata po vlastitim bizarnim istupima.

Justin Bieber - 4 Foto: Justin Bieber/Instagram

Justin Bieber - 3 Foto: Justin Bieber/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Jasno je kao dan zašto su svi gledali u ovaj par na plaži, a njihova priča tek je počela

Bieber, koji posljednjih dana nosi gustu bradu, na snimci se vozi umjerenom brzinom po šumskim putovima, a nakon videa objavio je i niz fotografija iz prirode – na kojima je ipak imao znatno više odjeće.

Sam pjevač nije dodao nikakav opis, no zato su se njegovi fanovi raspisali.

"Hailey, uzmi mobitel našem mužu", našalila se jedna obožavateljica.

Hailey Bieber i Justin Bieber Foto: Instagram

Drugi su bili manje oduševljeni.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je mama Dominika Livakovića? Atraktivnu crnku koja je ljubila bivšeg državnog tajnika krasi laskava titula

"Ako sam ikada imao Bieber groznicu, s ovim postom definitivno je prošla", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi komentirao: "Ovo si stvarno mogao ostaviti u svojoj galeriji."

OVDJE pročitajte detalje zašto nikomu nije jasno što se događa s nekoć najpopularnijim pjevačem.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Josipa Lisac pokazala neobičan badić u kojem se sunčala: "Ovo me baš začudilo!"

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je supruga ubijenog Charlieja Kirka? Prije 13 godina bila je misica

Pogledaji ovo Celebrity Naša pjevačica otvorila dušu o teškoj godini iza nje: "Kao da prekinete pet veza odjednom...''