Jasno je kao dan zašto su svi gledali u ovaj par na plaži, a njihova priča tek je počela

Joey Essex na Ibizi uživa u novoj romansi s fotografkinjom Lellom Soper, a njihovi zaljubljeni trenuci otkrivaju da ljubav cvjeta.

Britanska reality zvijezda Joey Essex opet ljubi, a njegove najnovije fotografije s odmora u Španjolskoj govore više od tisuću riječi.

Na sunčanim plažama Ibize Joey je viđen u zagrljaju s atraktivnom fotografkinjom Lellom Soper, a njihovi pogledi, osmijesi i poljupci jasno pokazuju da ljubav cvjeta. U moru su se prepuštali nježnim trenucima, a na plaži se šetali opušteni i nasmijani ne mareći za znatiželjne poglede.

Joey Essex i Lella Soper - 3 Foto: Profimedia

Joey Essex i Lella Soper - 4 Foto: Profimedia

Joey se bavi boksom i u Velikoj Britaniji postao je poznat kroz hit reality show "The Only Way is Essex", a okušao se i u emisijama "Splash!" te "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" Iako su ga kamere često pratile u raznim izazovima i zabavnim trenucima, čini se da je sada pronašao nešto sasvim drugačije – mir i sreću u ljubavi.

Njegova odabranica Lella Soper bavi se fotografijom, a par je posljednjih dana gotovo nerazdvojan. Na Ibizi uživaju u moru, suncu i zajedničkom društvu, a njihov odnos izgleda sve čvršće.

Joey Essex i Lella Soper - 1 Foto: Profimedia

Ako je suditi prema zaljubljenim prizorima, Joey i Lella zapisuju prve stranice svoje ljubavne priče – one koja, čini se, tek počinje, ali već sada izgleda kao ljetna romansa za pamćenje.

