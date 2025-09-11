Tko je mama Dominika Livakovića? Atraktivnu crnku koja je ljubila bivšeg državnog tajnika krasi laskava titula

Atraktivna crnka zbog mladolikog izgleda puni medijske stupce kad se pojavi na sinovim utakmicama.

Hrvatski nogometni reprezentativac, 30-godišnji Dominik Livaković, 1. rujna službeno je prešao iz turskog Fenerbahčea u španjolsku Gironu.

Dominik Livaković Foto: Ante Cizmic/Cropix

Inače, naš golman svoj privatni život drži podalje od javnosti, ali ipak su neki detalji poznati. Njegova mama Manuela Skoblar često privuče poglede kada se pojavi na sinovim utakmicama zbog mladolikog izgleda.

Manuela Skoblar - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Bila je zvijezda i sinova vjenčanja 2022. godine. Na svadbu je stigla u širokoj krem haljini koja je istaknula njene vitke noge.

Manuela Skoblar - 2 Foto: Luka Gerlanc / CROPIX

Oči je skrila iza sunčanih naočala, a odlično joj pristaje i crna bob frizura koju nosi.

Manuela Skoblar - 3 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Manuela Skoblar - 2 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Upravo zbog mladolikog izgleda Manuelu su na Svjetskom prvenstvu 2018. godine mediji proglasili i najljepšom mamom prvenstva.

Dominika je dobila u braku s bivšim državnim tajnikom Zdravkom Livakovićem. Danas je u braku sa zadarskim poduzetnikom Krešom Dijanom, s kojim ima troje djece.

Manuela Skoblar - 1 Foto: Sime Zelic/Pixsell

Inače, Manuela je u rodu s legendarnim napadačem jugoslavenske reprezentacije Josipom Skoblarom, koji je nakon igračke karijere ostvario uspjeh i kao trener Hajduka, a danas vodi popularnu obiteljsku konobu u Zadru.

Dominik i Helena Livaković - 3 Foto: Tomislav Kristo/Cropix

