Kći Dikana i Ene Begović podijelila veliku vijest: ''Sretna sam...''

Lana Radeljak ne može sakriti ponos zbog velikih vijesti o svom poslovnom uspjehu.
Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, ovih dana ima razloga za slavlje.3 vijesti o kojima se priča jeziv trenutak Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van? neraskidiva veza Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak boluje od rijetke bolesti Djevojčica koja je pjesmom rasplakala svijet: Donosimo priču o glazbenoj senzaciji Emmi Kok
Naime, lijepa 25-godišnjakinja na društvenoj mreži LinkedIn pohvalila se novim poslovnim uspjehom.
Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda supruga našeg glumca? Imaju jedan od najskladnijih brakova u Hrvatskoj
"Sretna sam što mogu podijeliti da radim na novoj poziciji kao supervizor u Forvis Mazars za Hrvatsku", napisala je.
Lana Radeljak - 4 Foto: Instagram
U spomenutoj firmi Lana je od 2023. godine te je prije radila kao viši asistent. Riječ je o tvrtki koja se bavi područjima revizije, računovodstva, poreza, savjetovanja i pravnih usluga.
Podsjetimo, Lana je diplomirala je međunarodnu ekonomiju i menadžment na prestižnom privatnom Sveučilištu Bocconi u Milanu.
Galerija 26 26 26 26 26
Pogledaji ovo Celebrity Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Velika podrška joj je i zaručnik Antonio za kojeg se zaručila u svibnju ove godine. Inače, njega smo imali priliku gledati u našem ''MasterChefu''. Više o tome pročitajte OVDJE.
Antonio Barišić, Lana Radeljak Foto: Instagram
Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Haljinica s bombastičnim dekolteom istaknula je tip-top figuru Maje Šuput
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Tko je novi dečko Jennifer Aniston? Bio je trgovac, a onda je zbog bolesti promijenio karijeru
Pogledaji ovo Celebrity Mnogima omiljena Hrvatica izazvala izljeve ljubavi prizorima u mini bikiniju