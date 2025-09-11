Kći Dikana i Ene Begović podijelila veliku vijest: ''Sretna sam...''

Lana Radeljak ne može sakriti ponos zbog velikih vijesti o svom poslovnom uspjehu.

Lana Radeljak, kći Josipa Radeljaka i pokojne glumice Ene Begović, ovih dana ima razloga za slavlje.

Naime, lijepa 25-godišnjakinja na društvenoj mreži LinkedIn pohvalila se novim poslovnim uspjehom.

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

"Sretna sam što mogu podijeliti da radim na novoj poziciji kao supervizor u Forvis Mazars za Hrvatsku", napisala je.

Lana Radeljak - 4 Foto: Instagram

U spomenutoj firmi Lana je od 2023. godine te je prije radila kao viši asistent. Riječ je o tvrtki koja se bavi područjima revizije, računovodstva, poreza, savjetovanja i pravnih usluga.

Podsjetimo, Lana je diplomirala je međunarodnu ekonomiju i menadžment na prestižnom privatnom Sveučilištu Bocconi u Milanu.

Velika podrška joj je i zaručnik Antonio za kojeg se zaručila u svibnju ove godine. Inače, njega smo imali priliku gledati u našem ''MasterChefu''. Više o tome pročitajte OVDJE.

Antonio Barišić, Lana Radeljak Foto: Instagram

Lana Radeljak - 1 Foto: Lana Radeljak/Instagram

