Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!

Luka Modrić obilježio je rođendan s nekoliko fotki na društvenim mrežama. Uz obitelj s nekoliko balona i uz rođendansku tortu proslavio je svoj poseban dan.

Luka Modrić proslavio je 40. rođendan, ali najviše pozornosti nije privukla ni glamurozna lokacija ni zlatni baloni, već rođendanska torta.

U moru slavnih koji svoje rođendane obilježavaju raskošnim slasticama na kat, torta hrvatskog nogometaša iznenadila je mnoge.

Malena, jednostavna, ukrašena svježim bobičastim voćem i decentnim zlatnim ukrasom s brojem 40 – savršeno oslikava ono što obožavatelji već godinama vole kod Luke: skromnost, autentičnost i dosljednost sebi.

Luka Modrić Foto: Instagram

Na fotografiji koju je objavio na društvenim mrežama Luka pozira nasmijan ispred balona i slavljeničke torte.

''Pogledajte ovaj primjer. Siromah kada ima rođendan, potroši i ono što nema samo da napravi zabavu, a onda dođe Luka Modrić i proslavi rođendan s ovom jednostavnom tortom'', ''Naš kralj'', ''Veliki Luka'', ''Volim njegovu jednostavnost'', ''Uvijek skroman'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Što vi mislite o Modrićevoj torti? Divna je, govori sve o njemu!

Našem nogometašu za rođendan se javio i Marko Perković Thompson. Više pročitajte OVDJE.

Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

OVDJE pogledajte zbog čega je Modrićeva kći dobila ovacije cijelog Maksimira nakon fantastične utakmice.

Luka Modrić s obitelji Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell

