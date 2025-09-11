Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!

Luka Modrić obilježio je rođendan s nekoliko fotki na društvenim mrežama. Uz obitelj s nekoliko balona i uz rođendansku tortu proslavio je svoj poseban dan.
U moru slavnih koji svoje rođendane obilježavaju raskošnim slasticama na kat, torta hrvatskog nogometaša iznenadila je mnoge.
Malena, jednostavna, ukrašena svježim bobičastim voćem i decentnim zlatnim ukrasom s brojem 40 – savršeno oslikava ono što obožavatelji već godinama vole kod Luke: skromnost, autentičnost i dosljednost sebi.
Luka Modrić Foto: Instagram
Na fotografiji koju je objavio na društvenim mrežama Luka pozira nasmijan ispred balona i slavljeničke torte.
''Pogledajte ovaj primjer. Siromah kada ima rođendan, potroši i ono što nema samo da napravi zabavu, a onda dođe Luka Modrić i proslavi rođendan s ovom jednostavnom tortom'', ''Naš kralj'', ''Veliki Luka'', ''Volim njegovu jednostavnost'', ''Uvijek skroman'', samo je dio komentara s društvenih mreža.
Našem nogometašu za rođendan se javio i Marko Perković Thompson. Više pročitajte OVDJE.
Luka Modrić i Marko Perković Thompson - 1 Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
OVDJE pogledajte zbog čega je Modrićeva kći dobila ovacije cijelog Maksimira nakon fantastične utakmice.
Luka Modrić s obitelji Foto: Zeljko Lukunic/Pixsell
