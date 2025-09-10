Veliko slavlje u domu Ecije Belošević! Ovo je poklon koji je suprugu donijela u krevet

Ecija Ivušić i suprug Goran Belošević proslavili su treću godišnjicu braka, a Ecija je emotivnom objavom na Instagramu uz fotografije i duhovitu poruku o sinu Leu raznježila pratitelje.

Ecija Ivušić (38) i njen suprug, glazbenik Goran Belošević (39), obilježili su treću godišnjicu braka u intimnoj i obiteljskoj atmosferi.

Na svom Instagram profilu Ecija je objavila niz fotografija kojima je dočarala taj poseban trenutak.

"Sretna nam 3. sreća. Poklon na zadnjoj fotografiji, donijela sam mu ga u krevet", poručila je Ecija i time je s dozom humora aludirala na njihovo prvo dijete, sina Lea, rođenog u prosincu 2023. godine.

Brojni pratitelji nisu ostali ravnodušni, pa su komentari brzo počeli stizati.

Podsjetimo, par se vjenčao 10. rujna 2022. godine. Ceremonija je održana na otoku Vrniku pokraj Korčule, a slavlje se nastavilo na samoj Korčuli, otoku koji je za Eciju posebno značajan jer su joj tamo korijeni.

Ecija je nedavno progovorila o rizičnoj trudnoći, a detalje pogledajte OVDJE.

