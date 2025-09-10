Sandi Cenov pokazao fotografiju iz 90-ih, bio je u društvu Graše i Nine Badrić: ''Kakva družina!''

Sandi Cenov podijelio je fotografiju iz ranije faze svoje karijere na kojoj se slikao s Ninom Badrić, Petrom Grašom i Dinom Dvornikom.

Glazbene devedesete u Hrvatskoj i danas se smatraju jednim od najznačajnijih glazbenih razdoblja, a mnogi izvođači pronikli iz tog doba i danas su utjecajni sudionici ovdašnje scene.

Jedan od njih je i Sandi Cenov, koji je još 1990. objavio prvi album "Sve je to samo rock'n'roll", a kasnije je objavio i danas velike hitove. Naš pjevač je iz tog razdoblja pronašao i jednu staru fotografiju za koju se može reći da je prorekla budućnost, barem što se tiče radijskih hitova.

Sandi Cenov - 3 Foto: Cropix

Sandi Cenov - 2 Foto: Cropix

Sandi Cenov - 1 Foto: Cropix

Pogledaji ovo Celebrity Snimila i video: Ella Dvornik tjedan dana živi s 30 eura!

Sandi je na Instagramu objavio fotografiju snimljenu u kultnom klubu Saloon, na kojoj se nalazi u društvu Nine Badrić, Petra Graše i pokojnog Dine Dvornika.

Galerija 26 26 26 26 26

Nina Badrić 1999. godine - 1 Foto: Boytronic ET/Instagram

Nina Badrić 1999. godine - 3 Foto: Boytronic ET/Instagram

Nina Badrić 1999. godine - 4 Foto: Boytronic ET/Instagram

"Kakva družina... A mikrofon drži Dino Dvornik. I svi nešto pjevamo... Gdje? Stari dobri Saloon. Kad? Stara dobra vremena", napisao je Sandi ispod objave koju je komentirala i Nina Badrić.

Petar Grašo - 1 Foto: Cropix

Petar Grašo - 2 Foto: Cropix

Petar Grašo - 3 Foto: Cropix

"Koji genijalni dani! P.s.Imam ja još fotki od tada", prokomentirala je Nina, na što ju je Sandi zamolio: "Pa pošalji. Ja nemam!"

Znate li Sandijeve stihove? Onda je za vas naš kviz OVDJE!

Što je Sandi poklonio supruzi Irini za godišnjicu braka, pročitajte OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Objava od milijun lajkova! Modrić podijelio obiteljske fotke sa skromne rođendanske fešte

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Srpski pjevač raspametio žene fotkom znojnog isklesanog tijela

Pogledaji ovo Celebrity Markantni Šime više ne izgleda ovako, promjena se svidjela i Maji Šuput!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!