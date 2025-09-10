Sandi Cenov pokazao fotografiju iz 90-ih, bio je u društvu Graše i Nine Badrić: ''Kakva družina!''

Sandi Cenov podijelio je fotografiju iz ranije faze svoje karijere na kojoj se slikao s Ninom Badrić, Petrom Grašom i Dinom Dvornikom.
Glazbene devedesete u Hrvatskoj i danas se smatraju jednim od najznačajnijih glazbenih razdoblja, a mnogi izvođači pronikli iz tog doba i danas su utjecajni sudionici ovdašnje scene.3 vijesti o kojima se priča ''bila je jedinstvena'' Dosad neviđene fotke Ene Begović! Josip Radeljak Dikan prisjetio se njihova ljetovanja ''Pa jesu li normalni?'' Prizori Hanke Paldum u Mostaru sve ostavili u nevjerici: "Kome je ovo palo na pamet?" ponosna na sina Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!
Jedan od njih je i Sandi Cenov, koji je još 1990. objavio prvi album "Sve je to samo rock'n'roll", a kasnije je objavio i danas velike hitove. Naš pjevač je iz tog razdoblja pronašao i jednu staru fotografiju za koju se može reći da je prorekla budućnost, barem što se tiče radijskih hitova.
Sandi Cenov - 3 Foto: Cropix
Sandi Cenov - 2 Foto: Cropix
Sandi Cenov - 1 Foto: Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Snimila i video: Ella Dvornik tjedan dana živi s 30 eura!
Sandi je na Instagramu objavio fotografiju snimljenu u kultnom klubu Saloon, na kojoj se nalazi u društvu Nine Badrić, Petra Graše i pokojnog Dine Dvornika.
Galerija 26 26 26 26 26
Nina Badrić 1999. godine - 1 Foto: Boytronic ET/Instagram
Nina Badrić 1999. godine - 3 Foto: Boytronic ET/Instagram
Nina Badrić 1999. godine - 4 Foto: Boytronic ET/Instagram
"Kakva družina... A mikrofon drži Dino Dvornik. I svi nešto pjevamo... Gdje? Stari dobri Saloon. Kad? Stara dobra vremena", napisao je Sandi ispod objave koju je komentirala i Nina Badrić.
Petar Grašo - 1 Foto: Cropix
Petar Grašo - 2 Foto: Cropix
Petar Grašo - 3 Foto: Cropix
"Koji genijalni dani! P.s.Imam ja još fotki od tada", prokomentirala je Nina, na što ju je Sandi zamolio: "Pa pošalji. Ja nemam!"
Znate li Sandijeve stihove? Onda je za vas naš kviz OVDJE!
Što je Sandi poklonio supruzi Irini za godišnjicu braka, pročitajte OVDJE.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Objava od milijun lajkova! Modrić podijelio obiteljske fotke sa skromne rođendanske fešte
1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Srpski pjevač raspametio žene fotkom znojnog isklesanog tijela
Pogledaji ovo Celebrity Markantni Šime više ne izgleda ovako, promjena se svidjela i Maji Šuput!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!