Srpski pjevač raspametio žene fotkom znojnog isklesanog tijela

Nikola Rokvić izazvao je pozornost fotografijom iz teretane na kojoj se vidi koliko se oznojio nakon vježbanja.

Iako je nedavno proslavio svoj 40. rođendan, regionalna zvijezda Nikola Rokvić izgleda bolje nego ikad.

Pjevač iza kojeg stoje hitovi "Koliko usana sam poljubio", "Med i slatko grožđe" i "Od ludila do ludila" zahvaljujući treninzima i pravilnoj prehrani ima tijelo koje bi posramilo i upola mlađe kolege. Na svojim društvenim mrežama Rokvić se pohvalio fotografijom iz teretane nakon treninga, gdje se vidi koliko se oznojio nakon vježbanja, po čemu se može zaključiti kako je trening bio i više nego uspješan.

Nikola Rokvić - 1 Foto: Instagram Screenshot

Nikola Rokvić - 2 Foto: Instagram Screenshot

Obožavateljice pjevača mogle su uživati u prizorima i s bazena, otkud se pohvalio da je preplivao 1,5 kilometara za pol sata, što smatra zagrijavanjem pred nastup, a prije nekoliko dana pokazao je kako ujutro pretrči po svojoj četvrti.

Galerija 8 8 8 8 8

Pogledaji ovo Celebrity Markantni Šime više ne izgleda ovako, promjena se svidjela i Maji Šuput!

Nakon što mu je otac Marinko preminuo prije nekoliko godina, Rokvić se borio sa stresom i nepravilnom prehranom, zbog čega je dobio gotovo 20 kilograma.

Kako gledate na njegovu formu i izgled? Impresivno!

Ima i boljih

Bitniji mi je talent od izgleda Impresivno!

Ima i boljih

Bitniji mi je talent od izgleda Ukupno glasova:

"U jednom trenutku sam se trgnuo i shvatio da moram nešto uraditi za sebe", ispričao je Rokvić prije nekoliko godina, dodavši kako je to uspio: "Krenuo sam na kick-boxing četiri puta tjedno. U početku sam te treninge kombinirao s trčanjem, ali zbog prirode posla nisam dovoljno trenirao. Kada sam shvatio da nemam rezultate, sabrao sam se i počeo redovno raditi vježbe s trenerom, koji mi je uveo trening snage i program prehrane. Smanjio sam unos ugljikohidrata, a povećao unos proteina i masti."

Kako izgleda njegov stan, pogledajte OVDJE.

Kako je razgalio svoje susjede, pogledajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Ovo morate vidjeti! Svoj je stan transformirala u repliku legendarnog Titanica

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko su djevojke koje su preko noći postale svjetski glazbeni fenomen?

Pogledaji ovo Celebrity Tko je lijepa političarka za koju se šuška da je nova ljubav Alena Vitasovića? Povezuje ih ista strast

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!