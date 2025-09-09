Kako izgleda majka Andreja Kramarića? Ima važnu funkciju u jednom ministarstvu!

Majka našeg reprezentativca Andreja Kramarića Danica Kramarić gostovala je u jednoj emisiji kako bi razgovarala o aktualnim zdravstvenim temama.

Hrvatska nogometna reprezentacija je u važnoj utakmici ostvarila veliku pobjedu protiv Crne Gore 4:0. Jedan pogodak zabio je Andrej Kramarić, koji sada ima 36 pogodaka za reprezentaciju.

Veliku podršku na tribini mu je pružila majka Danica, koja se gostovala u jednoj emisiji kako bi govorila o zdravstvenim temama od javnog značaja.

Danica Kramarić

Danica Kramarić

Danica Kramarić

Kramarićeva majka je, naime, ravnateljica jedne od ključnih uprava u Ministarstvu zdravstva. Aktivno sudjeluje u donošenju politika, implementaciji reformi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i hitnoj medicini. Osim Andreja, Danica sa suprugom Josipom ima i kći Ines.

Danica Kramarić

Danica Kramarić

Danica Kramarić

Andrej Kramarić s roditeljima Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

"Kao majka, uvijek gledam da se Andrej ne ozljedi. Ne samo on, da se ne ozljedi nitko od naših dečkiju. I vjerujem da ćemo pobijediti", izjavila je samozatajna Danica prije nekoliko godina.

Prije dvjie godine krstila je brod, o čemu više pročitajte OVDJE.

Kramarić je nedavno imao veliko slavlje o čemu više pročitajte OVDJE.

