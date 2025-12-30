Večeras veliko finale MasterChefa! Svoje mjesto ondje izgubila Antonija: ''Bronca, lijepa je bronca''

Samo jedan korak dijelio je Antoniju Rittuper od finala MasterChefa, u kojem ćemo večeras gledati Endrinu i Otta. Iza kandidata su tjedni emocija i borbe do posljednjeg tanjura. Oni koji su ispali korak prije cilja otkrivaju što se zaista događa iza vrata MasterChef kuhinje. Detalje donosi naša Dijana Kardum.

Nakon tjedana napetih izazova, neprospavanih noći i tanjura koji su odlučivali sudbinu – MasterChef je stigao do same završnice. Finale je pred vratima, a svoje mjesto ondje izgubila je Antonija.

''Bronca, lijepa je bronca, moram priznati. Možda čak i ljepša nego srebro. Trofej je, naravno, svima bio cilj, i meni isto od prvog dana. Puno je emocija trenutno u meni i nekako tek sad izlaze i onaj stres i adrenalin koji cijelo vrijeme imamo.''

Galerija 0 0 0 0 0

U dvobojima koji su prethodili mjesto u polufinalu izgubili su Selma, ali i Krunoslav i Renata. Za sve njih MasterChef je bio mnogo više od natjecanja.

''Na početku sam sebi postavljala neke male ciljeve. To je bio izazov po izazov. Nisam htjela ići puno unaprijed. Svaki put bih si zadala: sad moraš ovo dobro odraditi, pa ako to bude u redu, idemo dalje. I nekako sam tako funkcionirala. Nisam puno razmišljala o tome dokle ću doći, a sad kad jesam, vidjela sam da je to možda bilo i dobro'', kaže Selma Karić.

In Magazin: MasterChef - 3 Foto: Midjourney

''Ludo i nezaboravno. Definitivno ću ovaj period pamtiti cijeli život. Toliko novih ljudi upoznati, sav taj stres, kuhati s njima u ovoj MasterChef kuhinji – stvarno jedno jako lijepo iskustvo'', dodaje Krunoslav Jarić.

In Magazin: MasterChef - 4 Foto: Midjourney

''Najljepši mi je sigurno bio proces učenja. Ja volim taj adrenalin i tu stalnu neizvjesnost, u tome se super snalazim. To mi je iz moje perspektive bila odlična motivacija. Najteže mi je bilo hvatati ekipu koja je definitivno imala više znanja od mene, stalno biti s njima u koštac. Uvijek sam malo zaostajala pa sam morala trošiti više energije'', misli Renata Burić.

Emocije su se u MasterChefu mijenjale brže nego jelovnici i zadaci.

In Magazin: MasterChef - 1 Foto: Midjourney

''Pa najljepši su mi oni trenuci kad sam dobro kuhala, kad sam dobivala neku nagradu. To su bili definitivno najbolji trenuci'', priznaje Barbara Grubišić.

''Najteže mi je bilo, vjerojatno kao i svima, kad sam dobivao loše komentare za neuspjelo jelo. A najboljih trenutaka ima više – najbolje jelo, općenito svi ti dobri ljudi'', dodaje Krunoslav.

Pogledaji ovo Celebrity Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

''Najljepše su mi emocije i razmjena iskustava između nas kandidata, koji smo na kraju postali prijatelji, i onih sat vremena kuhanja. Uvijek ću pamtiti svako kuhanje'', kaže Antonija.

Svaka faza natjecanja donosila je nova očekivanja – i nove pritiske.

''Bilo je super, dobrih trenutaka, ali i jako teških. Tako da se ovdje nešto što se nekome dogodi u par godina događa u samo nekoliko dana'', kaže Barbara.

In Magazin: MasterChef - 2 Foto: Midjourney

''Meni je ulazak u top 15 na početku bio kao „wow“. Malo sam mislio da sanjam, ali ima šanse. A onda kad je došao top 10, razmišljao sam koga bih ja tu uopće mogao izbaciti. I onda se dogodi – netko ima dobar dan, netko loš'', govori Mark Ettinger.

Svi kandidati slažu se da je ovo neprocjenjivo iskustvo koje bi preporučili svakome.

''Ja sam netko tko živi kuhanje. Kuhanje je moja velika strast i velika ljubav. Kuham od svoje 11. godine. Moja obitelj, moj suprug i kćer znaju koliko ja to volim. Kad smo gledali sezonu 2024. i najavili su prijave, muž je rekao: ''Prijavi se.'' A ja sam rekla: ''Kako ću, znaš li koliko to traje, koliko je teško?'' A on je rekao: ''Nemoj brinuti, ti to možeš, samo se prijavi'', kaže Selma.

''Evo, trebalo je pet godina za to. Ne znam što bih rekla. Još uvijek sam puna emocija, doživljaja i dojmova. Rekla sam da mi je ovo jedna od najboljih odluka u životu'', priznaje Renata.

Osim uspomena, iz MasterChefa se poneki nose i koji kilogram viška.

''Jeo bih prekasno, jeo bih previše, samo bih se šopao. Dobio sam dobra četiri kilograma'', kaže Mark.

Jedna sezona, bezbroj uspomena i samo jedno pitanje koje ostaje – tko će podići trofej? Ne propustite veliko finale MasterChefa večeras na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prvi Božić u četvero! Livakovići pokazali kako izgleda blagdanska čarolija u njihovu domu

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Zašto je kralj Charles stvarno primio princa Harryja? Igra iza scene otkriva pravi motiv

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nije ga htjela roditi, no pred kraj života napravila je nešto što nitko nije očekivao