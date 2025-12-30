Prvi Božić u četvero! Livakovići pokazali kako izgleda blagdanska čarolija u njihovu domu

Dominik i Helena Livaković proslavili su prvi Božić kao četveročlana obitelj, dva i pol mjeseca nakon dolaska kćeri Kaje.
Dominik i Helena Livaković ove su godine Božić proveli u mirnoj, obiteljskoj atmosferi svoga doma, okruženi najmilijima – kćeri Kajom i sinom Joakimom, što je bio njihov prvi Božić kao četveročlana obitelj.
Na fotografijama koje su podijelili vidi se intimna blagdanska scena ispunjena toplinom, jednostavnošću i obiteljskom bliskošću.
Dominik i Helena Livaković Foto: Instagram
Helena i Dominik Livaković - 4 Foto: Helena Livaković/Instagram
Dominik i Helena Livaković - 1 Foto: Instagram
U ugodno uređenom dnevnom boravku, uz okićeni božićni bor u tradicionalnim crveno-zlatnim tonovima, obitelj je uživala u zajedničkim trenucima. Dok su Dominik i Helena opušteno sjedili i promatrali djecu, mali Joakim s radoznalošću je obilazio bor, a Helena je u naručju držala malu Kaju, dodatno naglašavajući nježnost blagdanskog ugođaja.
Dominik i Helena Livaković - 3 Foto: Instagram
Helena Livaković - 4 Foto: Profimedia
Dominik i Helena Livaković - 5 Foto: Instagram
Posebnu toplinu prizorima daje i obiteljski pas, koji se mirno odmara uz kauč, čineći cijelu atmosferu još prisnijom i domaćom. Bez glamura i velikih proslava, Livakovići su Božić obilježili onako kako ga mnogi najviše vole – u krugu obitelji, uz mir, ljubav i zajedništvo.
Ove fotografije još jednom pokazuju da su upravo jednostavni trenuci s najbližima ono što blagdane čini posebnima.
