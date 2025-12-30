Nova ljubav nakon kratkog braka? Igor Kojić uživa u zimskim čarolijama s lijepom brinetom

Igor Kojić, prema pisanju srpskih medija, nakon kratkog braka sa Zagrepčankom, ponovno je zaljubljen.

Samo nekoliko mjeseci nakon službenog razvoda od Zagrepčanke Sofije Dacić, Igor Kojić, prema pisanju srpskih medija, okrenuo je novo poglavlje u privatnom životu. Kako piše Blic, više ne skriva da u njegovu životu postoji nova partnerica.

Srpski mediji o njegovoj novopečenoj djevojci raspisali su se u listopadu nakon što je viđen u njezinu društvu na koncertu svog oca, Dragana Kojića Kebe. Brineta je tada sjedila u loži pokraj Igora i njegove majke Olje.

Igor Kojić - 2 Foto: R.Z./ATAImages/PIXSELL

Kojić je sada, kako pišu srpski mediji, na društvenim mrežama otkrio da s lijepom brinetom uživa na zimovanju. Objavio je fotografiju snimljenu na skijaškoj stazi, na kojoj poziraju u skijaškim odijelima, nasmijani i vidno dobro raspoloženi.

Igor Kojić - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Kojić ima zaključan profil na Instagramu, pa fotografije možete pogledati OVDJE.

Igor Kojić - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako detalje o navodnoj vezi zasad ne otkriva, objava s planine bila je dovoljna da potakne nove reakcije i komentare.

