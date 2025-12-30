Danijela Martinović objavila fotografiju s roditeljima, rijetko ih viđamo!

Danijela Martinović raznježila je pratitelje na Instagramu rijetkom fotografijom na kojoj je pozirala s mamom i tatom.

Danijela Martinović raznježila je svoje pratitelje objavom kakvu rijetko dijeli. Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju sa svojim roditeljima, majkom Ivankom i ocem Ivanom, otkrivajući intiman obiteljski trenutak ispunjen emocijama, sjećanjima i zahvalnošću.

Uz obiteljsku fotografiju Danijela je napisala dirljivu poruku u kojoj se prisjetila stola za kojim je njezina obitelj više od četiri desetljeća slavila najvažnije životne trenutke.

Danijela Martinović

''Neizmjerno zahvalna. Za istim stolom za kojim smo slavili i Božiće i rođendane i imendane i Nove godine više od 40 godina. Ovaj stol je uvijek bio malo stisnut, licem naslonjen na zid kao i većina stolova našega djetinjstva. Za ovim stolom uvijek je bila gužva sa puno smijeha i baš uvijek je bilo mjesta za sve. Sretno vam i blagoslovljeno sve u Novoj 2026. godini dragi ljudi'', napisala je.

Danijela Martinović s roditeljima

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja, koji su se u Danijelinim riječima prepoznali i podsjetili koliko su obiteljski trenuci, često tihi i nenametljivi, zapravo najvrjedniji.

''Divna si Danijela i divne roditelj imate. Želim i vama i roditeljima puno zdravlja u Novoj 2026.'', ''Kolika je sreća imati ih, ovakve pozitivne, brižne i sretne. A njima imati tebe, najpozitivniju, bezazlenu i veselu. Curica si u duši. Živjeli u zdravlju i sreći dugo, dugo, dugo'', ''Fina stara vremena s puno ljubavi'', dio je komentara s Instagrama.

Danijela Martinović

Danijela ima dva brata i sestru, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.

Glazbenica je nedavno za IN magazin otkrila zašto je nakon dugo vremena imala tremu prije koncerta. Prilog pogledajte OVDJE.

Nastup Danijele Martinović

