Znate li čija je ovo kći? Njezinu mamu pamtimo iz klasika od kojeg je prošlo 39 godina

Stella Gregg sve je zapaženije ime mlade glumačke scene, a publiku osvaja prirodnom karizmom i upečatljivim nastupima.

Da ste pitali Stellu Gregg dok je imala sedam godina čime će se baviti u životu, odgovor bi bio poprilično jednostavan – glumom. Hollywood joj je u genima.

Sada 24-godišnja Stella iza sebe ima uzore kakve mnogi samo mogu poželjeti.

Počevši od mame Jennifer Grey, nekadašnje zvijezde ''Prljavog plesa'', u kojem je u tandemu s pokojnim Patrickom Swayzejem utjelovila Baby, pa do oca Clarka Gregga, koji je glumio u ''Iron Manu'', ''Vjeruj mi'', ''Agentima SHIELD-a''...

Ne smijemo zaboraviti ni djeda Joela Greya, koji iza sebe ima niz klasika poput ''Cabareta'', ''Majstori ceremonija'', ''George M!'' i mnogih drugih, piše People.

Tim je putem, kako se moglo i očekivati, nastavila i ona – pojavila se u nekoliko projekata u kojima je glumio njezin otac. Riječ je o seriji ''Agenti SHIELD-a'' te filmovima ''Vjeruj mi'' i ''He Slid Into Her DMs''. Uz to, pojavila se i u dokumentarcu ''Što ti misliš tko si''.

Fanove je početkom godine oduševila vijest o nastavku ''Prljavog plesa''. Ipak, Stella nije osobit fan tog ljutog klasika.

"Mislim da ga je gledala tek jednom. Nije joj se svidio te ga uopće više nije pogledala. Nije htjela da plešem s nekim tko nije njezin otac i to ju je smetalo", ispričala je svojedobno njezina majka.

Inače, Stellu na društvenim mrežama prati više od 52 tisuće pratitelja. Često objavljuje fotografije iz svakodnevnog života, ali i one atraktivnije u haljinama i kupaćim kostimima.

