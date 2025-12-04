Danijela Martinović otkrila zašto je nakon dugo vremena imala tremu prije koncerta

Točno 20 godina nakon što je posljednji put imala božićni koncert, Danijela Martinović vratila se na istu pozornicu. Na ovom nastupu, na kojem su se izmjenjivali suze i smijeh, pratili su je mama, partner te brojna publika. Zašto je nakon dugo vremena imala tremu, otkrila je našoj Dijani Kardum.

Nakon tjedana priprema – Danijela Martinović sinoć je ponovno zasjala na pozornici. Emocije, nostalgija i božićni ugođaj ispunili su dvoranu, a publika ju je nosila svaku sekundu.

''Moram vam reći da me cijela večer toliko iznenadila. To je toliko iznad mojih očekivanja bilo da će mi trebat dani da se sve ovo slegne''.

A kako je bilo dok su trajale pripreme najbolje zna njezin partner Josip Plavić.

''Htio, ne htio morao sam bit uključen i jedva sam čekao današnji koncert''.

Na istom je mjestu pjevala i prije 20 godina. I dok je tada sve bilo u znaku mladenačke treme i panike, danas na pozornicu staje mirnija – ali s istim žarom.

In Magazin: Danijela Martinović - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Ono što je zanimljivo je da je Danijela nakon bogate karijere imala tremu prije ovog koncerta. I to je ono što nam svima daje nadu da se uvijek može desiti nešto što, što će izazvat da kažeš wow'', govori njezin partner Josip.

''Možda sam od svega na to najponosnija jer mi je stalo još uvijek, jer mi znači ono kad imam leptiriće, kad želim da je najbolje. I to svi moji suradnici znaju. Puno sam puta pjevala u Lisinskom i o koncertima da ne pričam. Ali stvarno svaki put želim još nešto, još malo te zlatne prašine i mislim da se to večeras i primjeti''.

In Magazin: Danijela Martinović - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Nedavno nam je Danijela otkrila da se Josip brzo uklopio u obiteljsko višeglasje te da se na nedjeljnim okupljanima brz priključi pjesmi.

''Pa to su obiteljska druženja. Svatko tko je član obitelji se mora uklopiti'', kaže Danijela.

Koncert prije 20 godina obilježila je i jedna posebna uspomena. Danijelina najbolja prijateljica Doris, inače harfistica, tada je bila trudna. A u jednom trenutku obje su na pozornici zaplakale. I ovoga puta Doris ju je pratila, a suza nije manjkalo.

In Magazin: Danijela Martinović - 4 Foto: DNEVNIK.hr

''U nekoliko navrata je bilo suza jer jednostavno... Mene su pitali Danijela hoćeš se ti pripremat - što ćeš reći, moj producent Tomislav Mojić. Ja rekoh Tomice, pa znaš da ja to ne znam. Ja kad sam se god pripremila sve sam falila. Pusti me da me nosi i tako me nosilo kako mi je na srcu bilo. Tako sam pričala i kako su mi došle suze tako sam ih pustila''.

A nakon koncerta dočekala ju je mama, dok su je u publici pratili i dragi prijatelji.

In Magazin: Danijela Martinović - 5 Foto: DNEVNIK.hr

''Volim božićne pjesme, jako volim Božić, nekako u meni bude, vraćaju me u djetinjstvo, vjerojatno kao veliku većinu. Danijelu poznajem valjda 30 godina, ali recimo nekakvih posljednjih godina smo se nekako zbližile. I volim taj njezin glas. Večeras sam sigurna, ponijela sam maramice. Mene to toliko raznježi'+', rekla je Josipa Pavičić.

''Volim njezinu blagost i dobrotu najviše. Ona je jedno stvarno specifično ljudsko biće. Toliko toplo i drago i milo. Čovjek kad je pored nje i s njom se druži mora se umiriti, smiriti i samo smijati'', dodala je Iva Todorić.

''Kod Danijele volim njezin karakter, pozitivu, osmijeh. To što je uvijek svoja, nije se mijenjala otkad je još u Magazinu bila, ja sam još kao djevojčica dobila njezin autogram, ona se vjerojatno ne sjeća. Volim božićne pjesme, volim njezine pjesme Magazina'', izjavila je Ivana Delač.

In Magazin: Danijela Martinović - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Božićne pjesme, radost, mir i blagostanje nek budu najbolji poklon ovog Božića.

