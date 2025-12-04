Markantni Šime više ne izgleda ovako! Ovu promjenu nitko nije očekivao

Šime Elez odlučio se ošišati, a njegovu novu frizuru pokazao je prijatelj na Instagramu.

Markantni Splićanin Šime Elez posljednjih mjeseci sve je više u medijima, najviše nakon što je glumio u spotu za pjesmu Maje Šuput "Nisam ja za male stvari". Međusobna kemija ubrzo je probudila špekulacije da su zajedno, a usprkos tome što su viđeni na nekoliko događaja zajedno, nikad nisu službeno potvrdili vezu.

Ipak, sada se prati svaki njegov korak na društvenim mrežama, pa i ovaj najnoviji.

Galerija 25 25 25 25 25

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda sestra Danijele Martinović? Zbog bolesti je izbivala sa scene!

Elez je, naime, pokazao novu frizuru, ošišavši se na kratko. Njegov novi izgled prvo je objavio prijatelj uz opis "Gospodin savršeni prije gospodina savršenog", na kojima Elez ima kraću kosu, jače brkove i kraću bradu.

Koja frizura bolje stoji Šimi? Duža s loknama

Duža i zavezana

Kraća Duža s loknama

Duža i zavezana

Kraća Ukupno glasova:

Šime Elez Foto: Instagram Screenshot

Duže vrijeme nosio je dužu kosu koju bi često svezao u punđu, a s takvom frizurom se pojavio i na otvorenju Adventa u Varaždinu, gdje je predstavio svoj hotdog u suradnji s jednim prehrambenim lancem.

Nedavno su Šime i Maja bili u Dubai, a koga su sreli, pogledajte OVDJE.

Šimu su prihvatili svi iz društva Maje Šuput, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Ovo nije AI"? Od njezinih prizora u badiću mogli biste ostati bez daha

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Drastična transformacija nekad mišićavog ljepotana: Zbog groznog događaja povukao se u najslavnijim danima

Pogledaji ovo Celebrity Skrivali sretne vijesti: Slovenska NBA zvijezda i zaručnica dobili drugo dijete!

Pogledaji ovo Celebrity Jurica Jurašković o svojoj MasterChef avanturi: ''Idući dan me 'ošamarilo' i postao sam svjestan toga''