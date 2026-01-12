Ella Dvornik podijelila uspomene s ocem Dinom iz djetinjstva: ''Izgleda da su svi tate bili samohrani očevi''

Ella Dvornik na društvenim je mrežama objavila nekoliko fotografija s ocem - Dinom Dvornikom.

Naša influencerica Ella Dvornik na Instagramu je podijelila dirljive fotografije iz privatne arhive – s ocem, legendarnim Dinom Dvornikom.

Na prvoj fotografiji Dino drži malenu Ellu u naručju u kuhinji, na drugoj zajedno sjede za klavirom, a treća prikazuje Ellu kao bebu.

Ella je fotke podijelila uz komentar u svom stilu.

"Ovo je ona klasična priča gdje nikad nema fotografije s mamom i djetetom nego su izgleda svi tate bili samohrani očevi (fotkale ljubavnice)", napisala je, aludirajući na to da su majke često iza objektiva kamera.

Ovi trenuci koji prikazuju nježnu stranu neprežaljenog kralja funka izazvali su lavinu reakcija na društvenim mrežama.

''Joooj, predivne fotografije'', ''Poseban kao i ti Ella'', ''To su bila divna vremena, a ti i Dino, ma predivne fotke'', ''Tata ti je bio kralj'', ''Baš ličiš na oca'', ''Kako si slatka'', ''Divne uspomene'', ''Kralj'', dio je komentara s Instagrama.

