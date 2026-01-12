Tko je talijanski kralj paparazza koji je bio braku s jednom od najljepših Hrvatica? Bio je i u zatvoru!

Fabrizio Corona proživio je buran život na granici medija, slave i osobnih padova, a njegova priča ni danas ne prestaje intrigirati.

Na Netflix je stigao dokumentarac, koji već pri samom naslovu izaziva znatiželju – "Fabrizio Corona: Paparazzi King". U pet epizoda otkriva se turbulentna priča jednog od najkontroverznijih talijanskih medijskih likova – Fabrizija Corone, bivšeg "kralja paparazza", čiji je život bio sve osim običnog.

Svojim je usponima i padovima godinama punio naslovnice. No, tko je zapravo čovjek iza skandala?

Fabrizio Corona Foto: Profimedia

Corona je jedno od najzvučnijih imena talijanske javne scene – medijska figura koju su jedni smatrali genijalcem moderne komunikacije, a drugi simbolom beskrupuloznog senzacionalizma. Rođen je 1974. u Cataniji, a karijeru je izgradio u Milanu, gdje je osnovao paparazzi agenciju ''Corona’s''. Upravo zahvaljujući kompromitirajućim fotografijama slavnih i moćnih, stekao je nadimak "kralj paparazza".

Iako je sin uglednog novinara Vittorija Corone, Fabrizio je krenuo posve drugim putem – umjesto izvještavanja, fokusirao se na prodaju intime, često po cijenu tuđe reputacije. U partnerstvu s Leleom Morom, kontroverznim showbiz menadžerom, stvorio je mrežu utjecaja temeljenu na moći medijske ucjene, piše Wanted in Rome.

Fabrizio Corona Foto: Profimedia

Vrhunac njegovih skandala bio je slučaj Vallettopoli iz 2007., kada je otkriven lanac iznuda: političari, poznata lica i društvena elita bili su tajno fotografirani u osjetljivim situacijama, a zatim su navodno prisiljavani na plaćanje kako bi snimke ostale tajne. Corona je tada uhićen, optužen i osuđen, a kasnije je proveo više godina u zatvoru.

Tijekom godina ostao je figura pod svjetlima reflektora – ne samo zbog zakonskih problema, već i burnog privatnog života. Bio je u braku s Ninom Morić, s kojom ima sina, a njegova veza s Belén Rodríguez također je punila medijske stupce.

Fabrizio Corona, Nina Morić Foto: Profimedia

Uoči same premijere dokumentarne serije, Corona je ponovno završio u središtu skandala – ovaj put zbog ozbiljnih optužbi koje je javno iznio na svom YouTube kanalu ''Falsissimo''. Naime, naveo je kako je Alfonso Signorinija, dugogodišnjeg voditelja talijanskog Big Brothera, navodno sudjelovao u mreži seksualnih usluga u zamjenu za ulazak određenih kandidata u emisiju, piše Avvenire.

Fabrizio Corona Foto: Profimedia

U dokumentarcu se posebno izdvaja svjedočanstvo Nine Morić, hrvatske manekenke i bivše Coronine supruge, koje je mnogima zaledilo krv u žilama. Više o tome pisali smo OVDJE.

