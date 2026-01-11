Lijepa Hercegovka prvi put pokazala lice sinčića! S njima pozirao i njen partner, koji je iz Hrvatske!

Poznata pjevačica Antonija Čerkez razveselila je svoje pratitelje dirljivim obiteljskim fotografijama sa skijanja, na kojima je prvi put javno pokazala lice svog sina.

Antonija Čerkez raznježila je pratitelje objavom s obiteljskog zimovanja na snijegu.

Popularna pjevačica prvi je put javno pokazala lice svog sina, a posebnu pažnju privukle su fotografije na kojima zajedno poziraju kao obitelj – Antonija, njezin sin Adrian i otac djeteta Petar Nogolica.

Na snijegom prekrivenoj planini, uz bajkovitu zimsku kulisu, mladi su roditelji uživali u prvim zajedničkim trenucima na skijanju s mališanom. Fotografije odišu toplinom i obiteljskom bliskošću, a osmijesi govore više od riječi. Antonija je zablistala u zimskom izdanju, dok je njezin sin bio toplo utopljen u skijaškom kombinezonu, spreman za svoju prvu snježnu avanturu.

''Mama, gdje ste me to vodili tata i ti? Bilo mi je prelijepo'', napisala je u opisu Antonija.

Antonija je sina krstila u prosincu 2025., fotografije pogledajte OVDJE.

Čerkez i Nogolica dobili su sina početkom listopada, dva i pol mjeseca od vjenčanja u Širokom Brijegu. Tada je pjevačica, koju je zapazio i Mate Bulić, nosila čipkastu vjenčanicu s cvjetnim uzorcima, a tijekom pira se presvukla u kraću haljinu kako bi se mogla lakše kretati na podiju.

Dugo vremena je skrivala ime partnera, a prvi put ga je pokazala u objavi kojom je otkrila da čega njihovo zajedničko dijete.

Kako je Nogolica pripremio kuću za dolazak Čerkez i njihovog sina iz rodilišta, pogledajte OVDJE.

Kako je izgledalo njihovo vjenčanje, pogledajte OVDJE.

