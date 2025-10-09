Pretraži
preslatko!

Hercegovka koju regija obožava pokazala kako je suprug dočekao nju i sinčića iz rodilišta!

Piše I.G., 09.10.2025 @ 22:11
Antonija Čerkez s obitelji - 1 Antonija Čerkez s obitelji - 1 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video u kojem je njezin suprug emotivno dočekao nju i sina Adriana iz rodilišta.

Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video sa suprugom i sinom
Osvanuo dirljiv transparent tijekom utakmice Hrvatske i Češke
Od svadbenih zvona do ljubavnih poruka! Mladi glazbenici otkrili nam slatke ljubavne detalje.
Kviz o seriji ''Seinfeld''
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
Dino Bešlić stigao ispred sarajevskog Doma mladosti
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
Alka Vuica javila se iz Sarajeva gdje su brojni odali počast Halidu Bešliću
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Vučić se izvanredno obraća javnosti: "Ovo je nešto što će pogoditi svakog građanina naše zemlje"
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Jezivo upozorenje Kine širi se drušvenim mrežama
Alka Vuica javila se iz Sarajeva gdje su brojni odali počast Halidu Bešliću
Peđa Jovanović stiže u zagrebačku Arenu 21. veljače
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Natpis iz Zagreba nasmijao gledatelje iz cijele regije, svi su imali slična iskustva
Dostavljač doživio šok, snimka nadzorne kamere uhvatila dramatični trenutak
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Ukrajina predstavila još jednu varijantu krstarećeg projektila Neptun
Hoće li ih Ukrajina dobiti od SAD-a? Evo što trebate znati o krstarećem projektilu Tomahawk
VIDEO Hrvatska na korak do SP 2026: Česima ostala skoro samo teorija
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
Htio je završiti karijeru, a sada se neočekivano vratio u reprezentaciju
Skrivena sudbina: Došao je ocu u posjetu – ovo je ozbiljnije nego što su mislili
Utakmica Češka - Hrvatska večeras na Novoj TV od 20 sati
Kumovi: Ujutro je bio tamo - gdje je nestao novac?
Željeznička stanica usred stambene zgrade: Pogledajte kako vlak prolazi između šestog i osmog kata
Novi kviz općeg znanja: Za one kojima ništa ne može proći ispod radara
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Rečenice koje vaša frizerka ne želi čuti
Maja Šuput u Splitu nastupila u neonsko zelenoj mini haljini
VIDEO Hrvatska na korak do SP 2026: Česima ostala skoro samo teorija
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
