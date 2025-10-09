Hercegovka koju regija obožava pokazala kako je suprug dočekao nju i sinčića iz rodilišta!

Antonija Čerkez podijelila je dirljiv video u kojem je njezin suprug emotivno dočekao nju i sina Adriana iz rodilišta.

Antonija Čerkez podijelila je na Instagramu emotivan video s povratka iz rodilišta koji je raznježio mnoge pratitelje.

Njezin suprug priredio je dirljiv doček za nju i njihovog sina Adriana, a snimke uređenog doma otkrivaju s koliko pažnje i ljubavi je sve pripremljeno.

Antonija Čerkez s obitelji - 5 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Prostorijom dominiraju plavi, bijeli i zlatni baloni, plišani medvjedići, cvjetni aranžmani i personalizirani detalji s natpisima poput "Dobrodošli kući Adrian i mama", a uz kolijevku se nalazi i kolač s čestitkom: "Dobrodošao, prinče!"

U videu se vidi kako tata dočekuje bebu u naručju, a pažljivo uređen prostor odiše toplinom doma i srećom zbog dolaska prinove. Uz brojne detalje, jedan od najslađih trenutaka svakako je pogled na kolijevku punu plišanaca i nježnu atmosferu koju su stvorili baloni i dekoracije.

Antonija Čerkez s obitelji - 4 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

Antonija Čerkez s obitelji - 3 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

"Dom = obitelj. Hvala tata naš", napisala je Antonija u opisu, a komentari ispod videa puni su čestitki, srca i suza radosnica.

Antonija Čerkez s obitelji - 2 Foto: Antonija Čerkez/Instagram

