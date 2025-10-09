Osvanuo dirljiv transparent za Modrića tijekom utakmice Hrvatske i Češke

Dirljiva poruka djevojčice Sofie upućena Luki Modriću na tribinama u Pragu obilježila je ključnu kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske protiv Češke.

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je svoju petu kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Češke u Pragu, a atmosfera na tribinama bila je dodatno obogaćena prisutnošću brojnih navijača iz svih krajeva Hrvatske i BiH. Vatreni su gostovali kod Češke uz izravan prijenos na Novoj TV i gol.hr-u.

Posebnu pažnju privukao je dirljiv transparent koji je držala djevojčica Sofia, posvećen kapetanu reprezentacije, Luki Modriću.

Luka Modrić - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

"Dragi Luka, fotografija s tobom ili autogram na dresu bi mi značili sve. Sretno večeras", glasila je poruka koja je bila ispisana crvenim i plavim slovima, što joj je dalo dodatnu toplinu.

Luka Modrić - 2 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Utakmica protiv Češke bila je iznimno važna jer se radi o glavnom suparniku Hrvatske za prvo mjesto u skupini. Na pola puta kroz kvalifikacije, Vatreni su bez greške i trenutno vode u poretku.

